المصدر: إعداد- وائل زكير

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يعاني الكثيرون من مشكلة الإمساك، وذلك في أغلب الأحيان بسبب التغيرات في النظام الغذائي أو الروتين، أو بسبب عدم كفاية تناول الألياف.

وكشف أطباء أمراض الجهاز الهضمي عن فواكه لها مفعول السحر في التخلص من الإمساك.

الكيوي

وأوصى الأطباء بتناول ثمرتين من الكيوي لتساعدك من التخلص من الإمساك.

ويقول الاطباء أن الكيوي ليس الفاكهة الوحيدة التي يمكن أن تساعدك في التخلص من الإمساك ، حيث أوصوا أيضًا بتناول ما يلي:

البرقوق أو شرب عصير البرقوق

فاكهة التنين

تفاح

إجاص

البرتقال

الكمثرى

التين

الخضار والحبوب الكاملة

وبصرف النظر عن الفواكه، فإن المصادر الجيدة الأخرى للألياف التي يمكن أن تساعد في تحسين الأمور تشمل الخضار والحبوب الكاملة.

ويعد نقص الألياف في النظام الغذائي أمرًا شائعًا يمكن أن يثير مشكلة مؤلمة،

ويعد إضافة المزيد من الألياف إلى نظامك الغذائي وشرب الكثير من السوائل مهماً جداً في تسهيل عملية الإخراج والتخلص من الإمساك.

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