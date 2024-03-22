وزارة الصحة الإندونيسية: تضاعف حالات الإصابة بحمى الضنك في مارس

المصدر: د ب ا

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ذكرت وزارة الصحة الإندونيسية أن معدل حالات الإصابة بحمى الضنك في البلاد، تضاعف في مارس 2024، مقارنة بنفس الفترة في العام السابق.

وقالت رئيسة الاتصال العام والخدمات بالوزارة، ستي نادية ترمزي اليوم الجمعة "مقارنة عام 2023 بعام 2024، هناك زيادة في حالات الإصابة بحمى الضنك، التي كانت من 15 ألف حالة إلى 35 ألف حالة(في عام 2024)، حسب وكالة "انتارا نيوز" الإندونيسية اليوم.

وذكر تقرير صادر عن المديرية العامة للوقاية من الأمراض ومكافحتها بالوزارة ، أن عدد حالات الإصابة بحمى الضنك بدأ يزداد، في نهاية شباط/فبراير 2024، حيث بلغ عدد الحالات حوالي 15 ألفا و977 .

جدير بالذكر أن حمى الضنك، هي عدوى فيروسية أعراضها تشبه أعراض الأنفلونزا وتنقل عن طريق البعوض إلى البشر، وهي شائعة في المناخ الاستوائي وشبه الاستوائي. ويتعافى معظم الأشخاص من المرض، إلا أنه قد يؤدي إلى الوفاة عندما يسبب نزيفا داخليا وفشلا في وظائف الأعضاء.





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