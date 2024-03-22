علاج صيني واعد لسرطان البنكرياس يظهر فعالية فائقة

المصدر: البيان

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يخضع عقار مبتكر للسرطان، يحمل الأمل في علاج أحد أكثر أشكال المرض فتكًا، للتجارب السريرية في الصين، بعد موافقة الهيئة التنظيمية في البلاد.

نادراً ما يتم تشخيص سرطان البنكرياس، الذي يُطلق عليه غالبًا "ملك السرطانات"، في مراحله المبكرة، عندما تكون فرص العلاج في أعلى مستوياتها. هذا المرض، الذي أودى بحياة ستيف جوبز، المؤسس المشارك لشركة أبل، في عام 2011، يبلغ متوسط معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات أقل من 10 في المائة، وفقا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست.

قال معهد شنغهاي للمواد الطبية – وهو جزء من الأكاديمية الصينية للعلوم – في نهاية فبراير إن فريقه البحثي، بقيادة لي يابينغ، تلقى إشعارًا بالموافقة على التجارب السريرية من الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية.

ووفقا للمعهد، يتم حاليا إعداد العلاج للمرحلة الأولى من البحث السريري، وهي الخطوة الأولى نحو الاختبار على البشر.

تم إدراج تطوير العلاج بالجسيمات الدهنية، المسمى HLN601، كمشروع رئيسي في إطار المؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية في الصين، التي تمول معظم الأبحاث الأساسية، وتدعمها بعض شركات التكنولوجيا الحيوية الصينية.

وفي إعلانه عن الموافقة على منصة التواصل الاجتماعي WeChat، قال المعهد إن الدواء "من المتوقع أن يوفر خيار علاج جديد آمن وفعال لمرضى سرطان البنكرياس".

وفقًا للمنشور، أظهر الدواء "فعالية بشكل ملحوظ" في الدراسات قبل السريرية، ووصل إلى مستوى جيد من الأمان في نماذج الأورام الحيوانية، بما في ذلك الفئران والجرذان.

وقال المعهد إن لي وفريقه حققوا طفرة تكنولوجية للتغلب على ضعف قابلية ذوبان العنصر النشط للعلاج في الماء، ما يجعل من الصعب تصنيعه.

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