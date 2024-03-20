زنابق البحرمضادة للالتهابات والأورام

المصدر: (دبي ـــ البيان)

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تمكن علماء معهد المحيط الهادئ للكيمياء العضوية التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في الشرق الأقصى من اكتشاف مواد مضادة للأورام من زنابق البحر، حسب «روسيا اليوم».

ويشير مصدر في المعهد، إلى أن زنابق البحر حيوانات بحرية لافقارية من نوع شوكيات الجلد. وهي مجموعة قديمة من الكائنات البحرية ذات ألوان زاهية يفترض أنها تحميها من الحيوانات المفترسة. ويتابع: «اكتشف العلماء أن مركبات الكينون الموجودة في هذه الكائنات لها خصائص مفيدة محتملة- مضادة للالتهابات والفيروسات والأورام».

وتمكن الباحثون من عزل 3 مركبات جديدة ثنائية الوحدات من زنبق Phanogenia gracilis، ثبت أنها تظهر نشاطاً مضاداً للأكسدة وللميكروبات، وتزيد من بقاء الخلايا العصبية عند تعرضها للسموم العصبية.

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