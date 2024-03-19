دراسة تكشف تأثير تناول المأكولات الدهنية قبل الخضوع للجراحة

المصدر: د ب ا

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توصلت دراسة علمية أجريت في الولايات المتحدة إلى أن تناول المأكولات الدهنية قبل الخضوع للجراحة ربما يؤدي إلى حدوث التهابات في المخ تؤثر على مدار أسابيع على الوظائف الإدراكية المرتبطة بالذاكرة في المخ، لاسيما بالنسبة للبالغين من كبار السن بصفة خاصة.

وأظهرت الدراسة التي أجراها فريق بحثي من جامعة أوهايو الأمريكية أن تناول مكملات غذائية مشبعة بأحماض "دي.إتس.إيه أوميغا 3" الدهنية قبل شهر من الخضوع للجراحة يؤثر على وظائف الذاكرة لدى فئران التجارب.

بل إن الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Brain, Behavior and Immunity كشفت أيضا ان تناول المأكولات الدهنية قبل ثلاثة ايام فقط من الجراحة يؤثر على وظائف الذاكرة المقترنة بمشاعر الخوف.

وتقول الباحثة روث باريسنتوس من معهد أبحاث الطب السلوكي التابع لجامعة أوهايو إن "هذه الدراسة تظهر أن تناول وجبات غير صحية حتى على المدى القصير، لاسيما قبل فترة قصيرة من الخضوع للجراحة، ينطوي على نتائج ضارة".

وأضافت في تصريحات للموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الابحاث الطبية أن "الأغذية المشبعة بالدهون تزيد من الالتهابات داخل المخ بدرجة محدودة، كما أن الخضوع للجراحة ينطوي على نفس التأثير، ولذلك فإن التعرض للمؤثرين خلال فترة زمنية قصيرة، يحدث رد فعل معين يؤثر على ذاكرة المدى الطويل في المخ".

وخلال الاختبارات، تم تغذية مجموعة من فئران التجارب بأغذية مشبعة بالدهون قبل ثلاثة أيام من إخضاعها لجراحة بالمعدة، مع تغذية مجموعة فئران اخرى بأغذية معتادة ثم تخديرها دون إخضاعها لجراحة من أي نوع، وتبين خلال التجربة أن الفئران في مجموعة التحكم لم تحدث لها أي مشكلات بالذاكرة بعكس الفئران التي كانت تتغذى على المأكولات الدهنية.

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