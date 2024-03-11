تناول الشاي والقهوة في منتصف العمر يمنحك قوة في الشيخوخة

المصدر: البيان

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كشفت دراسة أن تناول كوب من الشاي أو القهوة يومياً في منتصف العمر يمكن أن يبقيك أقوى في سن الشيخوخة، حيث يرتبط بانخفاض احتمالية الإصابة بالضعف الجسدي مع التقدم في العمر.

وأجريت الدراسة وفقاً لجريدة «التلغراف» البريطانية، من قِبل فريق من جامعة سنغافورة الوطنية، وشملت 12 ألف مشارك، تتراوح أعمارهم ما بين 45 إلى 74 عاماً، تُوبِعُوا مدة 20 عاماً، وجرت مقابلات مع المشاركين لأول مرة في منتصف العمر، حين بلغ متوسط عمرهم 53 عاماً، وسئلوا عن عادتهم في تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية والأطعمة مثل الشوكولاته، وبعد بلوغ المشاركين سن 73 عاماً، طُرحت بعض الأسئلة عليهم، بما في ذلك أسئلة حول أوزانهم ومدى شعورهم بالحيوية والنشاط، كما فُحِصُوا أيضاً لمعرفة قوة قبضة اليد لديهم والوقت المستغرق لإكمال اختبار للوقوف والمشي إلى وجهة معينة.وقال الباحثون إن هناك عوامل عدة تظهر معاناة الشخص من الضعف الجسدي مع التقدم في العمر، أهمها فقدان الوزن الشديد والإرهاق والبطء وضعف العضلات.

وأشار الباحثون إلى أن 84% من المشاركين أبلغوا عن تناولهم القهوة باستمرار، بينما أبلغ 12% منهم عن تناول الشاي، وكان أكثر من الثلثين (68.5%) يشربون القهوة بشكل يومي. وفي هذه المجموعة، شرب 52.9% كوباً واحداً يومياً، واستهلك 42.2% كوبين إلى ثلاثة أكواب يومياً، بينما شرب 4.9% أربعة أكواب أو أكثر يومياً.

الكافيين يقلل من الضعف الجسدي

وصُنِّف شاربو الشاي، إلى أربع مجموعات وفقاً لتكرار استهلاكهم إياه، المجموعة الأولى لا تستهلكه أبداً، في حين تشربه المجموعة الثانية مرة واحدة على الأقل في الشهر، وتتناوله الثالثة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، بينما تستهلكه المجموعة الرابعة بشكل يومي.

وأظهرت النتائج أن شرب القهوة أو الشاي في منتصف العمر ارتبط بانخفاض احتمال الإصابة بالضعف الجسدي في أواخر العمر.

ولفت الباحثون إلى أنه كلما زادت كمية الكافيين المستهلَكة، انخفضت احتمالات الضعف الجسدي في الشيخوخة.

وأكدت دراسة نُشرت العام الماضي أن شرب كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة يومياً يمكن أن يطيل العمر بشكل ملحوظ، حيث قلل شرب القهوة المطحونة من احتمالية الوفاة بنسبة 27%، بينما قللت القهوة سريعة الذوبان من هذه الاحتمالية بنسبة 14%، مقارنة بنسبة 11% للقهوة منزوعة الكافيين.

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