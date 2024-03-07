ماذا تفعل 4000 خطوة في اليوم لصحتك؟

المصدر: إعداد - وائل زكير

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أظهرت دراسة حديثة أن المشي 4000 خطوة فقط يوميًا له فوائد مذهلة لصحة الجسم ، كما أنه يقلل من خطر الوفاة المبكرة.

وكشفت بيانات من أكثر من 72000 بريطاني أن زيادة ذلك إلى 10000 يوميًا قللت الفرص بنسبة 39 في المائة وعوضت آثار البقاء على الأريكة بقية الوقت.

وكشفت الدراسة أن المشي 4000 خطوة، وممارسة القليل من التمارين، يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على صحة الدماغ.

وتم ربط المشي المنتظم بمجموعة من الفوائد للصحة الجسدية والعقلية، حيث يمكن للمشي اليومي أن يفعل العجائب لصحة قلبك، وتحسين الدورة الدموية وإدارة ضغط الدم.

ويساعد المشي أيضًا في التحكم في الوزن مما قد يقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة.

كما ان تخصيص بعض الوقت للمشي يسهم في إطلاق هرمونات السعادة التي يمكن أن تقلل من التوتر وتعزز الشعور بالرفاهية.

ويعد المشي مفيداً أيضًا للعظام والمفاصل ويساعد على تعزيز كثافة العظام.

وقال باحثون أستراليون إن النتائج يمكن أن تساعد الأشخاص الذين يقضون معظم وقتهم جالسين خلف مكتب.

وقال الدكتور ماثيو أحمدي، من جامعة سيدني : "الجرعة الدنيا من الخطوات اليومية كانت بين 4000 و4500 خطوة يوميا عبر المجموعات الزمنية المستقرة".

"أي قدر من الخطوات اليومية فوق الحد المرجعي البالغ 2200 خطوة في اليوم كان مرتبطًا بانخفاض معدل الوفيات ومخاطر الإصابة بأمراض القلب ".

ويعيش حوالي 7.6 ملايين بريطاني مصابين بأمراض القلب أو الدورة الدموية حاليًا، وتتسبب هذه الظروف في ربع إجمالي الوفيات في البلاد، وفقا لصحيفة " ذا صن".

كما ان ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، والتدخين ، والسكري ، وزيادة الوزن وعدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ، كلها تزيد من المخاطر.

وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بممارسة نوع من النشاط البدني كل يوم وتدريب القوة مرتين على الأقل في الأسبوع.

ويجب ممارسة نشاط معتدل الشدة لمدة ساعتين ونصف الساعة – مثل المشي السريع – أسبوعيًا، وفقًا للإرشادات.

وأظهرت الأبحاث السابقة أن المشي من 6000 إلى 9000 خطوة يوميًا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالمشي 2000 خطوة فقط.

ونظرت الدراسة الأخيرة، التي نشرت في المجلة البريطانية للطب الرياضي، في كيفية تأثير المشي على المخاطر اعتمادا على مدى نشاط الأشخاص بشكل عام.

وتتبع الباحثون 72174 شخصًا بالغًا يبلغون من العمر 61 عامًا في المتوسط ​​في المملكة المتحدة، والذين ارتدوا أجهزة على معصمهم لقياس مستويات نشاطهم لمدة أسبوع.

مشى الأشخاص 6222 خطوة يوميًا في المتوسط، وقضوا 10.5 ساعة في حالة عدم النشاط.

وكان أقل خطر للوفاة المبكرة بين الأشخاص الذين خطوا ما بين 9000 إلى 10500 خطوة يوميًا.

وعندما يتعلق الأمر بتجنب السكتة الدماغية والنوبات القلبية، فإن أقل المخاطر كانت لدى الأشخاص الذين يسيرون حوالي 9700 خطوة يوميًا.

وبشكل عام، فإن المشي من 9000 إلى 10500 خطوة يوميًا يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية بنسبة 21%.

وقالت جولي وارد، من مؤسسة القلب البريطانية، عن الدراسات: "النشاط البدني اليومي ضروري لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

"تبين لنا هذه الدراسة الجديدة المفعمة بالأمل أن كل خطوة نحو الوصول إلى 10000 خطوة يوميًا تساعد في تقليل خطر الوفاة وأمراض القلب.

وأضافت "نحن نشجع الجميع على البقاء نشطين من أجل صحة القلب والدورة الدموية من خلال ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة لمدة 150 دقيقة في الأسبوع."

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