تحذير طبي .. 4 عادات تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

مرض السكري هو اضطراب أيضي يؤثر على مستوى الأنسولين في الجسم، ومن المعروف أيضًا أن السكري يجعل المريض أكثر عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة الأخرى.

أشارت دراسات مختلفة إلى أن مرض السكري من الأسباب الرئيسية لزيادة الإصابة بأمراض القلب، ووجدت أيضًا أن بعض العادات اليومية يمكن أن تدفعك للإصابة بهذا المرض.

4 عادات ترفع نسبة السكر في الدم

الجلوس لساعات طويلة: في نمط الحياة المزدحم هذا، يجلس الناس طوال اليوم محدقين في شاشاتهم، يعد هذا التراجع في مستوى النشاط البدني سببًا رئيسيًا لزيادة فرص الإصابة بمرض السكري، كما أن الجلوس لساعات طويلة يؤدي إلى ظهور طبقة من الدهون حول الخصر وهي العلامة الأولى لهذا الأمراض.

ووفقا للخبراء، فإن النشاط البدني على مدار اليوم أمر ضروري، كذلك يجب اتباع نظام غذائي صحي، وينصح بالمشي يومياً.

المنتجات "الخالية من السكر": يمتلئ السوق بالمنتجات التي تدعي أنها خالية من السكر لأنها تستخدم بدائل للسكر المكرر، ومع ذلك، فإن هذه البدائل تتحول بشكل كبير إلى كربوهيدرات ما قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، ولتجنب ذلك، ألق نظرة على القيمة الغذائية للمنتج.

وجبة الإفطار: وجبة الإفطار هي أهم وجبة في اليوم، ولكن مرة أخرى بسبب مشاغل الحياة وضغوطها، يميل الكثير من الناس إلى الاستغناء عن وجبة الإفطار، أو بدلاً من تناول نظام غذائي متكامل ومتوازن في الصباح، يختار الناس التحول إلى الأطعمة المصنعة مثل الخبز الأبيض، أو الأطعمة الجاهزة الغنية بالكربوهيدرات، فإذا كنت تتبع هذا الروتين، فعليك الحذر لأنه لوحظ أن الأشخاص الذين يتخطون وجبة الإفطار ينغمسون في تناول المزيد من السعرات الحرارية على مدار اليوم. ومن ثم، التزم بروتين حيث يكون لديك وقت لتناول الإفطار وإضافة القمح الكامل والبذور والمكسرات والبروتين والدهون الصحية وغيرها من الأطعمة الفائقة.

النوم السيء: هل روتين نومك مضطرب إما بسبب العمل أو الدراسة؟ أعرب الخبراء أن هذه الفئة عليها الحذر لأنها أكثر عرضة للإصابة بالسكري، فقد أظهرت الأبحاث أن قلة النوم يمكن أن تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن ويمكن أن تؤدي أيضًا إلى الإصابة بمرض السكري.

وينصح باتباع نظام ثابت للنوم وتحسين نوعية النوم، وهذا لن يمنع مرض السكري فحسب، بل سيقلل أيضًا من مخاطر الإصابة بأمراض أخرى.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز