ابتكار صمام أبهري من أنسجة متبرع

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن المكتب الإعلامي لجامعة سيتشينيف الطبية الروسية، أن جراحي القلب ابتكروا أول صمام أبهري في العالم من أنسجة متبرع بها، وفق «تاس».

ويشير بيان المكتب الإعلامي إلى أن الفريق العلمي بإشراف الدكتور رومان كوماروف مدير قسم جراحة القلب والأوعية الدموية في جامعة سيتشينيف الطبية تمكن من ابتكار أول صمام بيولوجي أساسه تأمور (غشاء محيط بالقلب) متبرع به.

ويشير مصدر في المكتب الإعلامي إلى أن هذا الابتكار فريد من نوعه؛ لأنه يتميز باستخدام طريقة خاصة في معالجة المواد البيولوجية والمحلول الخاص لتخزينها، الذي بفضله لا تتكلس مكونات الصمام، التي تعتبر واحدة من المشكلات الشائعة عند زراعة الأعضاء الصناعية. وبالإضافة إلى ذلك وفقاً للبيانات الأولية مدة خدمة هذا الصمام أطول بنسبة 40 بالمئة مقارنة بالصمام الأبهري الاصطناعي المستخدم حالياً.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز