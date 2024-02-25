اختتام فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر الإمارات الدولي لجراحة القولون والمستقيم

المصدر: البيان

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اختتمت اليوم فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر الإمارات الدولي لجراحة القولون والمستقيم، الذي نظمته جمعية الإمارات لجراحة القولون والمستقيم، في فندق كونراد أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.

المؤتمر والذي عقد في يومي 24 و25 فبراير يعد الثاني لجمعية الإمارات لجراحة القولون والمستقيم ويأتي بعد النجاح المميز الذي حققته النسخة الأولى في العام الماضي، واستقطب المؤتمر الحالي أهم الخبراء في هذا المجال من مختلف بلدان العالم لمناقشة مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بالجراحة الروبوتية، وسرطان القولون والمستقيم، وبرنامج رعاية الفغرة.

واستعرض المؤتمر برنامجه العلمي والمحاور الرئيسية في مجالات جراحة القولون والمستقيم، بما في ذلك حلقات نقاش مع متحدثين دوليين وإقليميين رفيعي المستوى، ودورات تنشيطية، وورش عمل، وبرنامج علمي غني يسمح للأطباء والمهنيين في الأوساط الطبية بالتعرف على أحدث الأبحاث والتطورات السريعة في مجال جراحة وعلاج أمراض القولون والمستقيم.

وأعربت الدكتورة سارة البستكي، رئيسة الجمعية الإمارتية لجراحة القولون والمستقيم ورئيسة المؤتمر، عن امتنانها وسعادتها قائلة: "نحن فخورون باستضافة أكثر من 40 متحدثًا متميزًا من مختلف البلدان، بما في ذلك ممثلين عن جمعيات القولون والمستقيم الدولية والإقليمية.

وأضافت: أصبحت جمعية الإمارات لجراحة القولون والمستقيم بمثابة منصة حيوية لتبادل المعرفة والخبرة والتجارب بين كبار الأطباء من جميع أنحاء العالم".

وقالت الدكتورة البستكي: "إن مؤتمرنا الدولي في جراحة القولون والمستقيم يتماشى مع المؤتمرات العريقة في جميع أنحاء العالم، ويقدم آخر التحديثات حول جراحات القولون والمستقيم واستكشاف آفاق جديدة في هذا المجال.

وأضافت الدكتورة البستكي: "إن طب وجراحة القولون والمستقيم في دولة الإمارات شهد خلال السنوات الماضية تطورا كبيرا نتيجة استقطاب أفضل الخبرات البشرية والمراكز الطبية العالمية إلى جانب الاستعانة بأحدث التقنيات المستخدمة في التشخيص والجراحة والعلاج".

وتضمن المؤتمر الذي استمر لمدة يومين برنامجًا علميًا غنيًا وورش عمل مصممة ليس فقط للجراحين ولكن أيضًا لأطباء الجهاز الهضمي وأطباء الأورام والأطباء والممرضين.

في اليوم الأول، تركزت المناقشات حول أحدث التطورات في الجراحة الروبوتية، وجلسات حول التسريبات المفاغرة والفغرة، وقاع الحوض، وسرطان القولون والمستقيم النقيلي مما أدى إلى إثراء الحوار العلمي..

واستمر اليوم الثاني من المؤتمر بجلسات تناولت مجموعة متنوعة من المواضيع، بما في ذلك الملخصات، وأمراض المستقيم، وسرطان المستقيم، وسرطان القولون والمستقيم لدى الشباب. قامت جلسة مشتركة مع جمعية الإمارات لأمراض الجهاز الهضمي بتعريف الحضور بجراحة تشكيل الفغر وتناولت الجوانب المهمة للتسريبات المفاغرة والفغرات.

وتبذل جمعية الإمارات لجراحة القولون والمستقيم جهودا كبيرة في استقطاب خبراء عالميين لتوفير فرصة لأطبائنا والأطباء من أشقائنا في دول الجوار لتبادل الخبرات والمعرفة فيما يختص بأمراض القولون والمستقيم ومناقشة العلاجات المستجدة.

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