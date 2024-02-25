5 فوائد صحية لتناول الفستق يومياً

المصدر: البيان

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يعتبر الفستق من المكسرات المحببة للكثيرين حيث إنه بجانب طعمه الرائع فهو غني بالعناصر الغذائية الأساسية التي يمكن أن تساعد في فقدان الوزن، ويعمل الفستق على الحماية من الشيخوخة، نظراً لغناه بمضادات الأكسدة، المادة التي تخفف ضرر الخلايا، وتقلل من فرص الإصابة بالسرطان.

ويعتبر الفستق من المكسرات الأقل احتواء على السعرات الحرارية، وتصل السعرات الحرارية في كل 100 غرام من الفستق الحلبي إلى 560 سعرة، منها 20 غراماً من البروتين، و45 غراماً من الدهون، كما يحتوي على 105 ملليغرامات من الكالسيوم.

ما هو المحتوى الغذائي لهذه المكسرات؟

وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، تحتوي أونصة واحدة من حبات الفستق غير المحمص وغير المملح على:

السعرات الحرارية: 159

البروتين: 5.7 غرامات

الدهون: 12.8 غراما

الكربوهيدرات : 7.7 غراما

الألياف: 3.0 غرامات

السكريات: 2.2 غرام

المغنيسيوم: 34.3 ملليغراما

البوتاسيوم: 289.0 ملليغراما

الفوسفور: 139 ملليغراما

الثيامين: 0.25 ملغم

فيتامين ب6: 0.5 ملغم

الفوائد الصحية للفستق

منخفض السعرات الحرارية: الفستق هو المكسرات الأقل سعرات حرارية مقارنة بالمكسرات الأخرى. لذلك يمكن أن يكون رائعًا للتحكم في الوزن.

غني بمضادات الأكسدة: ومن المعروف أيضًا أن الفستق يحتوي على مضادات الأكسدة التي تلعب دورًا حيويًا في الجسم، يساعد على تقليل خطر الإصابة بالسرطان ويقلل الالتهابات في الجسم.

مفيد لصحة العين: وفقاً لجمعية البصريات الأمريكية، يحتوي الفستق على اللوتين والزياكسانثين مما يقلل من فرصة الإصابة بأمراض العين المزمنة مثل إعتام عدسة العين.

مفيد لصحة الأمعاء: جميع المكسرات غنية بالألياف بشكل عام ما يساعد على السيطرة على مشاكل صحة الأمعاء مثل عسر الهضم والإمساك. وفقا لبعض الأبحاث، فإن تناول الفستق قد يزيد من كمية البكتيريا الجيدة في الأمعاء.

صحة القلب: أشارت دراسة أجريت عام 2016 إلى أن تناول الفستق يقدم فوائد مختلفة للقلب فهو يساعد على خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول في الجسم وحماية الجسم من الإصابة بأي أمراض القلب والأوعية الدموية.

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