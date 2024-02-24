ما خطورة تسخين الطعام في الميكروويف في وعاء بلاستيكي؟

المصدر: البيان

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يقدم الميكرويف مزايا عديدة ويوفر الراحة، بحيث لا يكاد يستغنى عنه أي بيت حول العالم، كما أن لديه سجل سلامة ممتازاً، إلا أن الكثيرين لديهم شكوك حول خطورة طهي وتسخين الطعام باستخدام الميكروويف.

وينصح الخبراء بتخزين الطعام في وعاء زجاجي عند تسخينه، وذلك بسبب الطريقة التي تعمل بها أفران الميكروويف وارتباطها المحتمل بمخاطر الإصابة بالسرطان، حيث تقوم أجهزة الميكروويف بتحويل الكهرباء إلى موجات كهرومغناطيسية تحفز الجزيئات الموجودة في الطعام على تسخينها، وينتج الجهاز إشعاعات غير مؤينة تشبه تلك الموجودة في الهواتف المحمولة، وفقا لموقع news9live.

عادة لا يكون هذا النوع من الإشعاع جيدًا بدرجة كافية للتأثير على بنية الحمض النووي أو الذرات، ومع ذلك، فإن التعرض لمستويات عالية من الإشعاعات غير المؤينة يمكن أن يشكل خطورة على الصحة.

تشير الدراسات إلى أن الميكروويف يحتفظ بالعناصر الغذائية بشكل جيد، وفي كثير من الأحيان يكون أفضل من طرق أخرى مثل القلي، وتتوقف مخاطر استخدام الميكروويف ببساطة على نوع الوعاء الذي يتم تسخين الطعام فيه.

يؤدي تسخين الطعام في الميكروويف في وعاء بلاستيكي إلى تكوين مركبات تعطل الهرمونات مثل مادة BPA التي تلوث الطعام أثناء تسخينه، بدلاً من تسخين الطعام في وعاء بلاستيكي في الميكروويف، يجب استخدام وعاء زجاجي لأن مادة BPA أو ثنائي الفينول A هي مادة كيميائية تعطل الغدد الصماء.

ويرتبط تسخين الطعام في الميكروويف في أوعية بلاستيكية ببعض الآثار الصحية الخطيرة على الدماغ أو غدة البروستاتا لدى الأطفال والرضع والأجنة، كما وجدت الأبحاث أيضًا صلة محتملة بين ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.

ويقول الخبراء إنه تم إجراء العديد من التجارب على تسخين السوائل أو الأطعمة في الأوعية المصنوعة من البلاستيك ناصحين بعدم وضعها في الميكروويف.

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