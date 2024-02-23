9 فوائد صحية لشرب القهوة السوداء بانتظام

المصدر: البيان

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القهوة السوداء قهوة يتم تحضيرها دون إضافة أي مكونات مثل السكر أو الحليب أو الكريمة أو النكهات المضافة ولها الكثير من الفوائد الصحية، حيث يمكن أن تساعد في تعزيز الذاكرة وزيادة التمثيل الغذائي والحفاظ على صحة الكبد والقلب تساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان، لكن يجب شربها باعتدال، حيث يمكن أن يؤدي الإفراط في شرب القهوة السوداء إلى آثار جانبية غير مرغوب فيها.

القهوة السوداء غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين B2 وB3 والمغنيسيوم والبوتاسيوم والصوديوم، علاوة على أنه مشروب خالٍ من السعرات الحرارية يساعد في الحفاظ على وزن صحي ويحفز عملية التمثيل الغذائي.

على الرغم من أن القهوة السوداء كانت دائما موضوعاً للنقاش فيما يتعلق بآثارها الجانبية على الأمعاء أو الدماغ. لكن الدراسات كشفت عن الفوائد الصحية العلمية للقهوة.

9 فوائد صحية للقهوة السوداء

تمنع الإصابة بالسرطان: وفقاً لبعض الدراسات، فإن شرب القهوة قد يساعد في تقليل أنواع معينة من السرطان. وجدت مراجعة لـ 28 دراسة حول القهوة والسرطان أن المشاركين الذين شربوا القهوة السوداء أظهروا انخفاض خطر الإصابة بسرطان الكبد وبطانة الرحم.

تحمي من أمراض التنكس العصبي: تستخدم القهوة على نطاق واسع لتعزيز التركيز. لقد وجدت الدراسات أن محتوى الكافيين في القهوة يُعرف بأنه مادة منشطة للذهن أو الإدراك أو تعزيز الدماغ. كما لاحظ الباحثون أنه يحمي من مرض باركنسون.

تمنع تليف الكبد: من المعروف أن القهوة تحمي من أمراض الكبد مثل تليف وسرطان الكبد. هناك العديد من الدراسات التي أشارت إلى كيفية تأثير القهوة على صحة الكبد.

تحسن المزاج والتركيز: تستخدم القهوة السوداء على نطاق واسع كمنشط للطاقة. وفقا لدراسة، حيث تمت مقارنة 59 شخصا بالغين شربوا قهوة عادية، وجدوا أن القهوة ساعدت على تحسين الحالة المزاجية ووظائف المخ لدى الأشخاص الذين شربوا القهوة السوداء.

تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري: تناول القهوة السوداء بشكل منتظم قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري

فقدان الوزن: قد يساعد شرب القهوة السوداء على حرق السعرات الحرارية. تشير الأدلة أيضًا إلى أن القهوة تساعد في إنقاص الوزن.

تعزز معدل الأيض: وجدت بعض الدراسات أن القهوة السوداء تساعد الأشخاص على زيادة معدل الأيض لديهم.

تعزز أداء التمارين الرياضية: يساعد محتوى الكافيين الموجود في القهوة على تحسين الأداء البدني أثناء ممارسة التمارين الرياضية أو التمارين الرياضية.

غنية بمضادات الأكسدة: توفر القهوة أيضًا مضادات الأكسدة للجسم بقدر ما توفره الفواكه والخضروات.

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