عاد إلى تنفسه الطبيعي بعد إزالة 150 حشرة من أنفه

المصدر: (دبي - البيان)

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استعاد رجل من ولاية فلوريدا الأمريكية قدرته على التنفس بشكل طبيعي بعد أن تمكن الأطباء من إزالة 150 حشرة حية من أنفه، وفق موقع «24».

وذهب المريض المجهول إلى المستشفى في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد أن شعر وكأن وجهه بالكامل كان مشتعلاً. وعلى الرغم من أن الرجل بدأ يعاني من الأعراض لأول مرة في أكتوبر، إلا أنها لم تصبح خطيرة حتى وقت قريب. وقال المريض لموقع «فيرست كوست نيوز»: «على مدى بضع ساعات، بدأ وجهي ينتفخ، وتورمت شفتاي، ولم أتمكن من التحدث. لم أستطع حتى النهوض للذهاب إلى الحمام دون أن يبدأ أنفي بالنزيف».

وبعدما تفاقمت الأعراض، زار المريض مستشفى «موموريال» في جاكسونفيل، فلوريدا واستشار أخصائي الأذن والأنف والحنجرة الدكتور ديفيد كارلسون. وصُدم الطبيب عندما نظر داخل أنف الرجل بالكاميرا حيث شاهد العشرات من الحشرات تتغذى على الأنف وتجويف الجيوب الأنفية.

وقال كارلسون: «كان هناك تآكل يحدث بالقرب من قاعدة الجمجمة على مقربة شديدة من عينه ودماغه، وكان من الممكن أن تقتله». وفي البداية حاول الطبيب استخدام الشفط لإزالة الحشرات التي كانت في مرحلة اليرقات. لكنها كانت كبيرة جداً، لذا كان عليه أن يستخرجها واحدة تلو الأخرى من أنف المريض. وتم إرسال الحشرات إلى عالم أوبئة لتحديد نوعها.

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