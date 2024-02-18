إنبات أرز «مستدام» يتضمّن خلايا لحم البقر

المصدر: (دبي - البيان)

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نجح علماء كوريون جنوبيون، في ابتكار نوع جديد من الأغذية المستدامة بيئياً، يمزج بين الأرز وخلايا لحم البقر، حيث أوضحوا، حسب ما نشر موقع «سكاي نيوز»، أنه ربما يساعد في حل الأزمات الغذائية، وتحقيق تقدم في مجال التغير المناخي.

وتولى باحثون في جامعة يونسي في سيئول زرع هذا الأرز الجديد، الذي يحتوي على خلايا عضلية ودهنية من لحم البقر، داخل مختبر.

وكانت النتيجة إنبات أرز وردي ربما يكون، بحسب الباحثين، بديلاً للحوم، أرخص وأكثر استدامة من الناحية البيئية، مع تمتعه ببصمة كربونية أدنى.

وأوضحت في بيان نُشر الأربعاء، تزامناً مع صدور الدراسة في مجلة «ماتر»، إن «الأرز يحتوي أصلاً على كمية عالية من العناصر الغذائية، لكن إضافة خلايا متأتية من البقر تعزز هذه العناصر».

وتم تغليف حبات الأرز بجيلاتين السمك، لمساعدة خلايا اللحم البقري على الالتصاق بها، ثم زُرعت على مدى 11 يوماً. وأشار فريق الباحثين إلى أن المنتج النهائي يحتوي على 8 في المئة بروتين و7 في المئة دهون، وهو أكثر مما يحتويه الأرز العادي.

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