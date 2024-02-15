المصدر: دبي ـــ البيان

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طوَّر الباحثون في جامعة أوبسالا السويدية أداة ذكية تتنبأ بخطر الإصابة بنوبة قلبية في غضون 6 أشهر باستخدام اختبار الدم القياسي.

وتضمنت الدراسة، المنشورة في مجلة Nature، تحليل عينات دم من أكثر من 169 ألف فرد، لم يكن لديهم أمراض قلبية وعائية سابقة عبر ست مجموعات أوروبية.

وحدد الباحثون نحو 90 جزيئاً مرتبطاً بخطر الإصابة بنوبة قلبية أولى، وتبين أن عينات الدم المأخوذة حالياً في مجال الرعاية الصحية كافية للتنبؤ بالمخاطر.

وطوّر الباحثون الأداة عبر الإنترنت لمساعدة الأفراد على تقييم خطر الإصابة بنوبة قلبية في غضون ستة أشهر، بهدف زيادة الحافز لاتخاذ التدابير الوقائية مثل الالتزام بتناول الدواء أو الإقلاع عن التدخين.

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