«تأكل» بطانة المعدة .. كيف تؤثر مشروبات الطاقة على جسمك ساعة بساعة؟

المصدر: البيان

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عانى شاب هندي من آلام مبرحة في معدته وحالة مستمرة من القيء فتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى ليكتشف الأطباء مداومته على شرب 4 علب من مشروبات الطاقة يومياً منذ كان في الحادية عشرة من عمره.

بدأ الشاب بشرب مشروبات الطاقة عندما كان في الحادية عشرة من عمره بإلحاح من زملائه في المدرسة تحت ضغط الاختبارات وبغرض الحصول على المزيد من النشاط، حيث كان يتناول ما يقرب من أربع علب في اليوم وفقا لموقع news9live.

ونتيجة لذلك، بدأ وزنه في الانخفاض واضطر إلى دخول المستشفى بسبب التهاب في المعدة، وأرجع الأطباء سبب الهزال وتآكل بطانة المعدة عند الطالب إلى الاستهلاك الزائد لمشروبات الطاقة إلى جانب العادات الغذائية السيئة.

وبسبب الكافيين الزائد، لم يتمكن المراهق من النوم بشكل مريح، ولأنه بات عرضة للألم الذي يعاوده كل 20 دقيقة فتم إدخاله إلى المستشفى لمدة أسبوع، وبعد ذلك إعطاؤه نظامًا غذائيًا عالي السعرات الحرارية لزيادة الوزن.

ما هي الآثار الجانبية لمشروبات الطاقة؟

وفقا للأطباء، يمكن أن يكون لمشروبات الطاقة العديد من الآثار الجانبية على الصحة. وتشمل هذه:

ضعف الأداء التعليمي لدى الأطفال

قلة النوم

خطر الاكتئاب

قلق

العادات الغذائية غير الصحية

ألم المعدة

الصداع

كيف تؤثر مشروبات الطاقة على جسمك ساعة بساعة؟

من الساعة الأولى لشرب مشروبات الطاقة وحتى 12 يومًا، إليك كيفية تأثير مشروبات الطاقة التي تحتوي على الكافيين على الصحة:

أول 10 دقائق - يدخل الكافيين إلى الدم، ويزيد من ضغط الدم ومعدل ضربات القلب

أول 45 دقيقة - زيادة اليقظة والتركيز

ساعة واحدة - نشاط كهربائي غير طبيعي في القلب، انخفاض مفاجئ في نسبة السكر في الدم، مستويات الكافيين

5-6 ساعات - انخفاض نسبة الكافيين في الدم

12 ساعة - خروج الكافيين من الدم

24 ساعة - تظهر أعراض الانسحاب إذا لم تشربه

7-12 يومًا - يصبح الجسم معتاداً على جرعة الكافيين اليومية

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