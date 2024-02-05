شعر بآلام أسفل الظهر .. فكشفت الفحوصات أمراً مفجعاً

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعتبر آلام الظهر أمراً شائعاً هذه الأيام وتتعدد أسبابها وتنجم معظمُ آلام الظهر عن اضطرابات في العمود الفقري والمفاصل والعضلات والأربطة والجذور العصبية المحيطة به أو بالأقراص بينَ الفقرات.

غير أن شابا يبلغ من العمر 21 عاماً اعتقد أن آلام ظهره كانت بسبب سريره القديم، وزاد قلق جيرالد جرين عندما بدأ يتقيأ ويسعل دماً، وزادت الأعراض سوءًا بمرور الوقت حتى توفي.

وقبيل وفاته اكتشف الأطباء أن الشاب يعاني من فقر الدم الحاد، وتم إخضاعه لعملية جراحية في الكلى، على طاولة العمليات، توقف جيرالد عن التنفس وبذل الأطباء جهوداً مضنية لإنعاشه، وعندما استيقظ كان عليه أن يخضع لأسبوع من الاختبارات، وبعد ذلك تم تشخيص إصابته بالسرطان.

كان جيرالد يعاني من نوع عدواني من السرطان وقال الأطباء إن المرض غير قابل للشفاء لأنه ينتشر بوتيرة سريعة وفي غضون ساعات قليلة توفي المريض.

أعراض السرطان:

صوت أجش

السعال المستمر

صعوبات في التنفس

تعب

تغيرات في الوزن – زيادة أو فقدان الوزن غير المبرر

تغيرات في عادات الأمعاء

تغيرات الجلد – الجلد الأحمر أو الداكن أو الأصفر

القروح أو القروح التي لا تشفى

كتل تحت الجلد

عسر الهضم المستمر

التعرق الليلي المستمر

نزيف أو كدمات مفرطة

الم المفاصل

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز