برعاية هيئة الصحة بدبي، يفتتح المستشفى الأمريكي دبي ثلاثة مكاتب تمثيلية للسياحة العلاجية في نيجيريا ضمن خطة توسعية تضم 30 مكتباً في أفريقيا و شرق أوروبا

المصدر: البيان

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أعلن المستشفى الأمريكي دبي عن إطلاق ثلاثة مكاتب تمثيلية للسياحة العلاجية في نيجيريا خلال العام القادم 2024، ضمن خطة توسعية تضم إجمالي 30 مكتبًا تمثيلياً تغطي مواقع رئيسية في افريقيا و شرق أوروبا في خطوة تستهدف تعزيز مكانة دولة الإمارات الرائدة كوجهة للسياحة العلاجية.

وشهد توقيع الاتفاقية كل من بطي الملا، رئيس مجلس إدارة مجموعة محمد وعبيد الملا المالكة للمستشفى الأمريكي دبي، وشريف بشارة، المدير التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا المالكة للمستشفى الأمريكي دبي، والدكتور مروان الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، وطيبات محمد، القنصل العام لدولة نيجيريا، وطوني برينسويل، رئيس مجلس إدارة شركة ريفإكسل النجيرية.

وستركز المكاتب التمثيلية الجديدة الواقعة في نيجيريا على تسهيل الوصول لخدمات المستشفى الأمريكي دبي في مجالات الأورام وأمراض القلب وجراحة العظام، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة دبي الهادفة لجعل الدولة مركزاً عالمياً للسياحة العلاجية.

وسيقوم قسم المرضى الدوليين بالمستشفى الأمريكي دبي بناءً على هذا التوسع، بتعزيز خدماته لتلبية جميع احتياجات السياحة العلاجية، بدءاً من الاستشارات والتأشيرات والرحلات الجوية والتنقلات إلى الفنادق، فيما سيقوم الأطباء المتخصصون في المستشفى بإجراء استشارات افتراضية شاملة ودقيقه، لمعرفة التاريخ الطبي للمريض والرد على كافة الاستفسارات.

وسيعمل فريق المرضى الدوليين في المستشفى على توجيه المرضى وعائلاتهم، بدءًا من العثور على الطبيب المناسب وحجز المواعيد وتنسيق إحالة المرضى إلى المستشفى الأمريكي دبي والمستشفيات الأخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة من اجل سهولة الوصول إليها.

وفي هذه المناسبة، قال شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة المستشفى الأمريكي دبي: " إن دولة الإمارات نجحت في غضون السنوات الماضية من ترسيخ مكانتها ضمن أفضل وجهات السياحة العلاجية حول العالم بفضل الثقة الدولية المتنامية بقطاعها الصحي الذي نجح في تقديم تجارب مميزة وإطلاق العديد من المبادرات التي أسهمت بشكل كبير في استقطاب شريحة كبيرة من رواد السياحة العلاجية حول العالم، فضلا عن قدرته على تقديم الخبرة والابتكار وأفضل المعايير في هذا القطاع الهام مع مواصلة العمل مع الشركاء لاستكشاف فرص جديدة من شأنها ترسيخ مكانة الإمارات عالميا في هذا المجال.

وأضاف بشارة، أن المستشفى الأمريكي دبي يعمل باستمرار على تعزيز تجربة المرضى المصممة وفق أعلى المعايير العالمية، والتي تتمحور حول فهم كل مريض وبناء نظام رعاية صحية مخصص، مشيراً إلى أن المستشفى يعطي الأولوية للابتكار والتكنولوجيا والخبرة البشرية، التي تسهل الوصول السلس والسهل إلى خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة، والتجربة المتميزة للمرضى الدوليين، مما يضمن سلامتهم ورضاهم خلال رحلتهم الطبية التي ستبدأ من نيجيريا وكذلك غرب أفريقيا.

وتابع بشارة: "نحن ملتزمون بتقديم التقنيات الطبية المتطورة والتعاون مع خبراء عالميين في المجالات الحيوية، وهو ما يعكس التزامنا الراسخ بالابتكار وتقديم أحدث خدمات الرعاية الطبية متعددة التخصصات والتي تتماشى مع رؤية دولة الإمارات في ريادة السياحة العلاجية في المنطقة."

ونجحت دبي، بإطلاق العلامة التجارية الشهيرة "تجربة دبي الصحية" (DXH)، في ترسيخ مكانتها العالمية في مجال السياحة العلاجية. ويعد المستشفى الأمريكي دبي عضوا في هذه التجربة الرائدة من خلال تعاونه بشكل فعال مع حكومة دبي والإمارات العربية المتحدة لتعزيز أهداف السياحة العلاجية بمعايير عالمية.

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