ما هي الأطعمة التي يصعب هضمها خلال فصل الشتاء؟

المصدر: إعداد ـ رضا أبو العينين

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قد يعاني الكثير من الأشخاص في فصل الشتاء من مشاكل في المعدة واضطرابات في الجهاز الهضمي تشمل عسر الهضم والغازات والحموضة والإمساك وحرقة المعدة والإسهال، وذلك لأن الشتاء هو الموسم الذي يتغير فيه التمثيل الغذائي لدينا وبالتالي يصبح الهضم صعبًا بعض الشيء.

وكشفت سنيها لوهيرا، أخصائية التغذية سبب ذلك قائلة "هناك أدلة تشير إلى أن التغيرات الموسمية قد تؤثر على حساسية الأنسولين، وتساهم عدة عوامل، بما في ذلك النظام الغذائي والنشاط البدني وعلم الوراثة والصحة العامة، في مقاومة الأنسولين، وتشير بعض الدراسات إلى زيادة مقاومة الأنسولين خلال الأشهر الباردة، بسبب عوامل مثل انخفاض النشاط البدني، والتغيرات في النظام الغذائي، والتغيرات في إيقاعات الساعة البيولوجية"، وفقا لموقع news9live.

وأضافت “يمكن أن يتأثر الهضم بعوامل مختلفة، وقد تختلف صعوبة هضم بعض الأطعمة بين الأفراد. على الرغم من عدم وجود قائمة عالمية من الأطعمة يصعب هضمها بطبيعتها خلال فصل الشتاء، إلا أن بعض الاعتبارات يمكن أن توجه خيارات الطعام لدعم صحة الجهاز الهضمي في الأشهر الباردة".

وإليكم قائمة الأطعمة التي يصعب هضمها في الشتاء:

• الأطعمة المقلية أو التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة يمكن أن تكون صعبة الهضم. قد تبطئ عملية الهضم وتساهم في الشعور بعدم الراحة. اختر طرق الطهي مثل الخبز أو التحميص أو الشوي بدلاً من القلي العميق.

• في حين أن الخضروات ضرورية لنظام غذائي متوازن، فإن تناول كميات زائدة من الخضروات النيئة، خاصة في فصل الشتاء، قد يكون أكثر صعوبة على الجهاز الهضمي بالنسبة لبعض الأفراد. فكر في دمج مزيج من الخضار المطبوخة والنيئة لدعم عملية الهضم.

• يمكن أن يكون من الصعب هضم الحلويات الغنية بالسكر والتي تحتوي على نسبة عالية من الدهون. بدلاً من تناول الحلويات "الثقيلة" كثيرة السكر والدهون، فكر في تناول الحلويات الخفيفة التي تحتوي على الفاكهة أو تلك التي تحتوي على نسبة معتدلة من السكر والدهون.

• الإفراط في تناول الطعام، بغض النظر عن نوع الطعام، يمكن أن يجهد الجهاز الهضمي. كن حذرًا بشأن حجم الوجبات، ولا تأكل حتى تشعر بالجوع ولا تملأ معدتك.

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