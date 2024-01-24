فيديو .. ما هما أخطر جزأين في الدجاج على الصحة؟

المصدر: البيان

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يعتبر الدجاج من أفضل البدائل التي تغني عن تناول اللحم، حيث يتم تفضيل تناول الدجاج لاحتوائه على نسبة أقل من الدهون المشبعة، فضلاً على وجود نسبة أعلى من أحماض أوميغا 6 الدهنية، كما يفضل تناول الدجاج بدلاً من اللحم، لاحتوائه على البروتينات والفيتامينات والمعادن الأساسية، بما في ذلك الزنك والنحاس والحديد وفيتامينات ب وغيرها، غير أن هناك أجزاء في الدجاج يجب الابتعاد عن تناولها.

وكشف الدكتور مصطفى بسطامي، أستاذ أمراض الدواجن، وعميد كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة الأسبق، عن أكثر قطعتين في الدجاجة تمثل خطرًا على صحة الإنسان وخصوصًا الأطفال عند تناولها، وفقا للمصري اليوم.

وقال «بسطامي»، ببرنامج «حكايات ومعجزات»، المعروض على فضائية «ten»، أمس الثلاثاء، إن أكثر جزأين موجودين في الدجاجة، يؤذيان الإنسان وخاصة الأطفال، هما الجلد والكبدة.

وأوضح أن الأبحاث بينت أن جلد الدجاج والكبدة أكثر جزأين في الدجاجة يحتويان على أعلى تركيز من المضادات الحيوية والأدوية التي تعطى للدجاجة.

وتابع: «لو أنا شاكك، الأفضل نستغنى عنهم، اللحمة مفيهاش مشكلة لأن البواقي الدوائية فيها لا تذكر، الجلد أصلا مش صحي، وأكثر عضو في بواقي دوائية».

وكشف «بسطامي»، أن لون الكبدة السليمة يجب أن يكون بنيا فاتحا، موضحًا أنه إذا كان لونه محتقنا أو غامقا أو يحتوي على بثور فيجب التخلص منه وعدم تناوله.

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