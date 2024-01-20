المصدر: البيان

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يرتبط عدم شرب كمية كافية من الماء في اليوم ارتباطًا وثيقًا بزيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى والتهابات المسالك البولية وغير ذلك الكثير، ويعتقد الكثير من الناس أن شرب القهوة والشاي يمنع الجفاف، لكن على العكس من ذلك، يمكن لهذه المشروبات أن تزيد الأمور سوءًا.

ووفقا للأطباء، هناك ثلاث فوائد صحية رئيسية لشرب الماء على معدة فارغة كل صباح.

ما هي الفوائد الصحية لشرب الماء الدافئ كل صباح؟

بحسب الأطباء وحتى خبراء التغذية، فإن شرب الماء كل صباح على معدة فارغة له عدة فوائد صحية، وهي:

يعزز عملية التمثيل الغذائي: التمثيل الغذائي هو عملية تنطوي على تحويل الطعام إلى طاقة لتغذية وظائف الجسم. كما أنه يؤثر على السرعة التي يكتسب بها الشخص الوزن أو يفقده. الماء الدافئ له دفعة مؤقتة في عملية التمثيل الغذائي ما يساعد الجسم على حرق السعرات الحرارية بشكل أسرع وبالتالي تسريع عملية فقدان الوزن.

تحسين الدورة الدموية: شرب الماء الدافئ على معدة فارغة كل صباح يحسن الدورة الدموية وتدفقها. وهذا يساعد على توسيع الأوعية الدموية لتدفق أفضل وبالتالي التخفيف من مشاكل ارتفاع ضغط الدم.

يساعد على الهضم: يقول الأطباء إن أحد أهم الأسباب التي تجعل شرب الماء الدافئ كل صباح أمراً ضرورياً هو تحسين عملية الهضم. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الإمساك، يمكن لهذه العادة أن تساعد في إذابة الطعام الذي يواجه الشخص عادةً صعوبة في هضمه. كما أنه يساعد على زيادة حجم الأمعاء لعلاج الإمساك. ومن الناحية المثالية، يجب على المرء أن يشرب الماء الذي تبلغ درجة حرارته 37 درجة مئوية ليكون له تأثير إيجابي على حركات الأمعاء ويقلل من انتفاخ البطن.

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