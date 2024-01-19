خلال 24 ساعة .. وفاة 18 طفلاً بسبب الالتهاب الرئوي في البنجاب

المصدر: د ب ا

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توفي 18 طفلا آخر، بسبب الالتهاب الرئوي، في إقليم البنجاب، خلال الساعات الـ24 الماضية، بسبب الطقس البارد.

وحسب بيانات وزارة الصحة، تم تسجيل 1062 حالة إصابة بالالتهاب الرئوي، خلال تلك الفترة، ومعظمها من مدينة لاهور، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الجمعة.

وفي يناير وحده، تم تسجيل 780 حالة إصابة في مدينة "لاهور"، في مستشفيات حكومية، بينما 4900 حالة إصابة في إقليم "البنجاب".

ولإنقاذ الأطفال من الإصابة بالالتهاب الرئوي، قررت الحكومة فرض حظر على التجمعات الصباحية في المدارس حتى 31 يناير الجاري.

وأعرب رئيس الوزراء المؤقت في إقليم البنجاب، محسن نقفي عن قلقه البالغ إزاء ارتفاع حالات الإصابة بالالتهاب الرئوي بين الأطفال في الإقليم.

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