ماذا يحدث لصحتك عند إدراج بذور الشيا في نظامك الغذائي؟

المصدر: البيان

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بذور الشيا هي حبة قديمة تحظى بشعبية كبيرة في النظام الغذائي الحديث في مختلف البلدان، حيث تعتبر الشيا مصدرًا ممتازًا للأوميجا 3 الدهنية لأنها تحتوي على نسبة أعلى من حمض ألفا لينولينيك.

وفقًا للتقارير، تم ربط أحماض أوميغا 3 الدهنية بعدد كبير من الوظائف الفسيولوجية في جسم الإنسان، وتحتوي بذور الشيا أيضًا على 30 و40 غرامًا من الألياف الغذائية. ووفقا لجمعية الحمية الأمريكية، أثبتت الألياف الغذائية فوائدها في الحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض.

بذور الشيا موطنها الأصلي المكسيك وغواتيمالا ووفقًا لموقع WebMD، فإن البذور لها استخدامات طبية عديدة.

الفوائد الصحية لبذور الشيا

محاربة الجذور الحرة

تحتوي بذور الشيا على مضادات الأكسدة التي تساعد على محاربة الجذور الحرة في الجسم، وبالتالي، فإن تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة يقلل من خطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية المرتبطة بالجذور الحرة. وتشمل هذه المشكلات الصحية القلب والدماغ والسرطان.

صحة القلب

بذور الشيا غنية بالكيرسيتين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض الصحية، مثل مشاكل القلب. كما سبق أن ذكرنا، فإن البذور غنية بالألياف الغذائية التي تعمل على خفض ضغط الدم في الجسم.

تحسين مستويات السكر في الدم

وفقًا لبعض الدراسات، يساعد محتوى الألياف في بذور الشيا على تقليل مقاومة الأنسولين ومستويات السكر في الدم في الجسم. ليس هذا فحسب، بل يقلل أيضًا من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي في الجسم.

يقلل الالتهاب

وفقًا لموقع WebMD، يمكن أن يؤدي الالتهاب المزمن في الجسم إلى حالات صحية خطيرة مثل أمراض القلب والسرطان، لكن مضادات الأكسدة الموجودة في بذور الشيا قد تساعد في مكافحة الالتهابات في الجسم.

تحافظ على الوزن الصحي

وفقًا للتقارير، تحتوي أونصة واحدة من بذور الشيا على 39% من كمية الألياف اليومية الموصى بها. نظرًا لأن الألياف القابلة للذوبان الموجودة في البذور تمتص الماء، فإنها تميل إلى التوسع في المعدة ما يجعلك تشعر في النهاية بالشبع.

مفيدة لصحة العظام

وبصرف النظر عن العناصر الغذائية الأخرى، تحتوي بذور الشيا أيضًا على المغنيسيوم والفوسفور اللذين يعتبران ضروريين جدًا لصحة العظام والعضلات وعمل الأعصاب.

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