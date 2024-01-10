أطعمة خارقة تساعد جسمك على إزالة السموم بشكل طبيعي

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

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يعد التخلص من السموم لكامل الجسم جزءًا من الوظيفة المنتظمة للأعضاء، حيث يقوم الجسم بإزالة المواد الضارة بشكل طبيعي من خلال الكلى والكبد والجهاز الهضمي والجلد والرئتين.

وعادةً ما يتضمن التخلص من سموم الجسم بالكامل اتباع نظام غذائي في الوقت الذي تدعي العديد من الأنظمة الغذائية والمكملات الغذائية أنها تعمل على "إزالة السموم" من الجسم وتخليصه من المواد السامة.

وكشف اخصائيو التغذية أنه للحفاظ على توازن صحي، فكر في دمج الأطعمة الفائقة في نظامك الغذائي. والأطعمة الفائقة هي أطعمة غنية بالعناصر الغذائية تساعد على إزالة السموم وطرد السموم من الجسم، مما يجعلك تشعر بالانتعاش والنشاط، وتاليا 9 أطعمة خارقة تساعدك على إزالة السموم من جسمك، وفقا لموقع news9live:

1. الخضار الورقية:

الخضار الورقية الداكنة مثل اللفت والسبانخ والسلق مليئة بالكلوروفيل، ما يساعد على إزالة السموم من الجسم ودعم الكبد، كما أنها غنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، ما يجعلها عنصرًا أساسيًا في أي نظام للتخلص من السموم.

2. التوت:

التوت الأزرق والفراولة والتوت غني بمضادات الأكسدة وفيتامين C، ما يساعد على مكافحة الجذور الحرة وتقليل الإجهاد التأكسدي، والعمل على دعم مسارات التخلص من السموم في الجسم وتعد إضافة لذيذة إلى قائمة طعامك.

3. الكركم:

يعتبر الكركم من التوابل الذهبية التي لها خصائص قوية مضادة للالتهابات وإزالة السموم، لاحتوائه على الكركمين، المركب النشط في الكركم، الذي يساعد في عملية إزالة السموم.

4. الخضروات الصليبية:

يحتوي البروكلي والقرنبيط والملفوف على مركبات تعزز إزالة السموم وتحمي من السموم الضارة. كما أنها خيارات ممتازة للحفاظ على توازن صحي.

5. الثوم:

لا يضيف الثوم نكهة لأطباقك فحسب، بل يساعد أيضًا في تعزيز إنتاج إنزيمات الكبد التي تساعد في إزالة السموم. وقد تم استخدامه لعدة قرون لخصائصه الطبية.

6. الشاي الأخضر:

استبدل المشروبات السكرية بالشاي الأخضر الغني بمضادات الأكسدة القوية التي تدعم الكبد وتعزز عمليات التخلص من السموم في الجسم.

7. الليمون:

ابدأ يومك بكوب من الماء الدافئ والليمون. الليمون هو مدر طبيعي للبول ويدعم عمليات إزالة السموم من الكبد.

8. الزنجبيل:

الزنجبيل معروف بخصائصه المضادة للالتهابات ويمكن أن يساعد في تهدئة عملية الهضم. كما أنه يدعم الكبد وإزالة السموم بشكل عام.

9. المكسرات والبذور:

اللوز وبذور الشيا وبذور الكتان توفر العناصر الغذائية الأساسية والدهون الصحية التي تدعم مسارات التخلص من السموم في الجسم.

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