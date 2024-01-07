8 أطعمة خارقة يجب تناولها للحصول على أسنان صحية

المصدر: البيان

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أكد الدكتور فيشواس باتيل، رئيس قسم طب أسنان الأطفال، مستشفى سوريا للأم والطفل التخصصي في الهند أن الأطعمة يمكن أن تلعب دورًا حيويًا في تعزيز صحة الأسنان، حيث يواجه جزء كبير من الناس تحديات مثل تسوس الأسنان وأمراض اللثة.

وقال الدكتور باتيل: توفر هذه الأطعمة الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الأساسية التي تساهم في الحصول على أسنان قوية ولثة صحية، وتقلل من خطر تسوس الأسنان وفقا لصحيفة indianexpress.

من الخضروات المقرمشة التي تعمل كفرشاة أسنان طبيعية إلى الفواكه الغنية بالمغذيات التي تدعم صحة اللثة، اكتشف الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تساهم في الحصول على ابتسامة مشرقة وصحية.

الماء

يعد الماء واحدًا من أهم المشروبات التي يتم تجاهلها، حيث يعمل على ترطيب تجويف الفم بينما يقوم أيضًا بطرد جميع بقايا الطعام من الفم. وقال الدكتور باتيل إن الماء يخلق أيضًا بيئة محيطة داخل الفم لإنتاج اللعاب. ويوصى بأن يستهلك الفرد 3 لترات من الماء يوميًا للبقاء رطبًا ومنع تسوس الأسنان.

الخضار الورقية

جميع الخضروات الورقية مثل السبانخ واللفت والخس والخضروات الجذرية مثل الجزر والكرفس غنية جدًا بحمض الفوليك – وهو نوع من فيتامين ب الذي يساعد على مكافحة أمراض اللثة.

التفاح والفراولة

التفاح مصدر حيوي للألياف والماء الذي يحفز إنتاج اللعاب. علاوة على ذلك، فإن السكريات الطبيعية الموجودة في التفاح تساعد في تحييد الأحماض الضارة في الفم. ووفقا للدكتور باتيل، فإن الفراولة والتوت البري تعمل أيضًا كمبيض طبيعي للمينا لأنها محملة بحمض الماليك وتمنع تكوين البلاك.

وأضاف أن الجوافة والأملا (عنب الثعلب) مصدران غنيان بفيتامين C، الذي يساعد على إنتاج الكولاجين، ما يحافظ على اللثة قوية وصحية.

المكسرات

المكسرات مثل اللوز والكاجو والفستق والجوز مليئة بالمغذيات الدقيقة. يحتوي اللوز على الأرجينين، وهو حمض أميني يساعد على تقليل خطر التسوس وزيادة إنتاج اللعاب للوقاية بشكل أفضل من أمراض اللثة.

المأكولات البحرية

المأكولات البحرية، وخاصة الأسماك، غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تساعد على تقليل التهاب اللثة وتسريع عملية الشفاء.

الشاي الأخضر

يلعب هذا المشروب المذهل الغني بالعناصر الغذائية مع مادة البوليفينول والكاتشين دورًا كبيرًا في الحد من مخاطر الإصابة بأمراض اللثة. كما يعمل الشاي الأخضر كمصدر إضافي للفلورايد ويساعد على منع رائحة الفم الكريهة.

البقوليات

البقوليات هي قوى غذائية حقيقية. الحمص، والشانا السوداء، وما إلى ذلك غنية جدًا بحمض الفوليك والمغنيسيوم والزنك والحديد - ما يساعد في تقوية المينا وتقليل فرص تسوس الأسنان .

الحليب والجبن

تحتوي منتجات الألبان، مثل الحليب والجبن، على الكازين، وهو البروتين الذي يعمل على إصلاح وبناء المينا. يحتوي الحليب أيضًا على الفوسفور، وهو عنصر غذائي آخر يحمي المينا، بينما يحتوي الجبن على الفوسفات، مما يساعد على توازن مستوى الرقم الهيدروجيني في الفم.

وأكد الدكتور باتيل أن تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميًا، واستخدام خيط الأسنان بانتظام، وزيارة طبيب الأسنان لإجراء الفحوصات يظل أمرًا بالغ الأهمية.

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