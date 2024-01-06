روبوت ناعم يساعد مرضى باركنسون على المشي

المصدر: دبي – البيان

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طور باحثون من كلية جون إيه بولسون للهندسة والعلوم التطبيقية بجامعة هارفارد، وكلية سارجنت لعلوم الصحة وإعادة التأهيل بجامعة بوسطن الأمريكية.

روبوتاً ناعماً يمكن ارتداؤه لمساعدة الأفراد المصابين بمرض باركنسون في المشي دون تجمد.

ويوفر الجهاز بحسب الدراسة المنشورة في «نيتشر ميديسين»، والذي يتم ارتداؤه حول الوركين والفخذين، دفعة لطيفة للوركين أثناء تأرجح الساق، مما يساعد المستخدمين على تحقيق خطوة أطول والقضاء على نوبات التجمد.



وتوضح الدراسة إمكانات الروبوتات الناعمة لمعالجة هذه الأعراض الشائعة والموهنة لمرض باركنسون، مما يوفر حلاً واعداً لتحسين الحركة والاستقلالية للأفراد المصابين.

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