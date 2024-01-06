علاج جديد لأخطر أشكال سرطان الجلد

المصدر: دبي - البيان

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حققت المرحلة الثانية من التجربة السريرية للقاح سرطان الجلد نتائج واعدة للغاية في تقليل خطر الوفاة أو الانتكاس لدى المرضى الذين يعانون من الشكل الأكثر فتكاً من سرطان الجلد، وفق «ساينس ألرت».

وقد تم تصميم اللقاح، الذي طورته شركة «موديرنا»، للعمل جنباً إلى جنب مع علاج مناعي آخر يسمى «كيترودا»، الذي يساعد الجسم أيضاً على مكافحة السرطان.

ويشار إلى أن «كيترودا» مملوك لشركة «ميرك». وكانت التجربة السريرية عبارة عن تعاون بين شركتي الأدوية لعلاج المرضى الذين أصيبوا بالميلانوما (أو سرطان الخلايا الصبغية) العالي الخطورة.

وتظهر البيانات الأولية أن كلا الدواءين مجتمعين يقللان من خطر تكرار المرض أو الوفاة في السنوات الثلاث التالية بنسبة 49%.

وفي الوقت نفسه، انخفض خطر انتشار السرطان أو تحوله إلى حالة مميتة بنسبة 62% مقارنة باستخدام «كيترودا» بمفرده.

وقال كايل هولين، النائب الأول لرئيس شركة «موديرنا»، في بيان صحفي صدر مؤخراً، إنه متحمس للغاية لرؤية «مثل هذه الفائدة السريرية القوية».

وتقول مارغوري غرين، نائب الرئيس الأول في مختبرات «ميرك» للأبحاث: «نحن ملتزمون بدفع الأبحاث إلى الأمام من أجل التوصل إلى طرق مبتكرة في المراحل المبكرة من السرطان.

حيث يمكننا تحقيق التأثير الأكثر أهمية للمرضى، من خلال الجمع بين خبرة ميرك في علم الأورام المناعي وتقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال المبتكرة من موديرنا».

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