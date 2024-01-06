متحور جيه.إن1 يمثل نحو 62٪ من إصابات كورونا في أمريكا

المصدر: د ب ا

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كشفت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الجمعة أن المتحور جيه.إن1 من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 يمثل حوالي 62 بالمئة من الإصابات بالمرض في الولايات المتحدة حتى 5 يناير.

وقالت المراكز إن المتحور جيه.إن1 هو الآن النوع الأكثر انتشارا في الولايات المتحدة وأوروبا والعالم، كما ترتفع معدلات الإصابة به على نحو حاد في آسيا.

وأضافت المراكز أنه لا يوجد في الوقت الراهن دليل على أن هذا المتحور يسبب أعراضا أكثر خطورة، وأن من المتوقع أن تعزز اللقاحات الحالية الحماية ضده.

وأعلنت المراكز أن حالات دخول المستشفيات بسبب الإصابة بمرض كوفيد-19 زادت بنسبة 20.4 بالمئة في الأسبوع المنتهي في 30 ديسمبر.

وفي ديسمبر، صنفت منظمة الصحة العالمية جيه.إن1 على أنه "متحور محل اهتمام"، وقالت إن الأدلة الحالية تظهر أن مخاطر هذا المتحور على الصحة العامة منخفضة.

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