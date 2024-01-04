الكشف عن 5 أسرار غذائية لأطول الناس عمراً في العالم

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

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النظام الغذائي هو المكون الرئيسي لكل شيء، فهو يؤثر على فرص الإصابة بالأمراض، ووزن الجسم، وحتى الحالة المزاجية، وعندما يتعلق الأمر بحياة طويلة وخالية من الأمراض، فإن النظام الغذائي يلعب مرة أخرى دورًا مهما يجب الانتباه إليه.

تُعرف بعض البلدان في العالم، مثل اليابان واليونان وسردينيا وإيطاليا وأوكيناوا ونيكويا وكوستاريكا وإيكاريا، بالمناطق الزرقاء، حيث يوجد بها أعلى تركيز للأشخاص الأطول عمراً، ولكن عندما يتعلق الأمر بالعوامل المسؤولة عن طول العمر، فإن الخبراء يعزون ذلك إلى النظام الغذائي، وفقا لموقع news9live.

وتاليا أهم 5 أسرار غذائية للأشخاص الأطول عمرًا في العالم:

الفواكه والخضروات:

الفواكه والخضروات هي المكونات الرئيسية للنظام الغذائي النباتي. ويحرص الأشخاص الأطول عمرا في العالم على تناول الفواكه والخضروات يوميا.

إنهم يهدفون إلى حد كبير إلى تناول خمس إلى 10 حصص من الفواكه والخضروات في اليوم والتي تعتبر مصدراً لفيتامين C والبوتاسيوم والألياف، تعمل هذه المكونات معًا على تحسين صحة الأمعاء وتقليل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء مع تحسين صحة الأمعاء بشكل كبير.

كوب واحد من الفاصوليا يومياً:

الفاصوليا مليئة بالبروتينات والألياف، تعد فاصوليا البينتو والفاصوليا السوداء والعدس والحمص من المصادر الرائعة لحمض الفوليك والبروتينات ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تمنع الكبد الدهني وتفيد القلب وتقلل أيضًا من خطر الإصابة بالسرطان.

تناول المكسرات:

حفنة من المكسرات كل يوم، غير المحمصة في السكر أو الزيت أو الملح، يمكن أن تكون ممتازة للتحكم في وزن الجسم وصحة القلب وحتى مرض السكري.

تعتبر المكسرات مصادر رائعة للدهون الصحية والبروتينات والفيتامينات والمعادن والألياف والمواد المغذية التي تقاوم أمراض القلب وحتى خطر الإصابة بالسكري.

تجنب الأطعمة المصنعة:

غالبًا ما تعتبر الأطعمة المصنعة مثل الكعك ورقائق البطاطس والبسكويت والمعجنات بمثابة علاج لبراعم التذوق. ومع ذلك، فهي محملة بالسعرات الحرارية الفارغة ومصنوعة من مكونات مثل الزبدة والسكر والزيت والدقيق المكرر التي تحتوي على القليل من التغذية أو لا تحتوي على أي مواد مغذية.

أدخل الزيوت الصحية في النظام الغذائي:

تحتوي الزيوت الصحية مثل زيت الزيتون وزيت الخردل على دهون أحادية غير مشبعة لها خصائص مضادة للالتهابات مفيدة للقلب وحتى إدارة الوزن. وترتبط هذه بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب وأمراض الزهايمر والسكتة الدماغية.

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