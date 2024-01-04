طرح علاج يساعد في الإقلاع عن التدخين الشهر الحالي

المصدر: د ب ا

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خلص باحثون إلى أن إمكانية الإقلاع عن التدخين تتضاعف لدى المدخنين الذين يتبعون برنامجا علاجيا باستخدام مادة "سيتيزين"، حيث تستعد المملكة المتحدة لطرح الدواء المصنع من نباتات في وقت لاحق الشهر الجاري.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن العلماء خلصوا إلى أن العلاج له ضعف تأثير أحد العلاجات الوهمية، وأفضل قليلا من بدائل النيكوتين، وذلك بحسب بحث نشرته في وقت سابق من الأسبوع الجاري دورية "أديكشن" الطبية.

وجاءت هذه النتائج في الوقت الذي سيتم فيه طرح العلاج بالمملكة المتحدة بعد نحو خمس سنوات من حصوله على موافقة جهات الرقابة والتنظيم المعنية.

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