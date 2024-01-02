مكون طبيعي يساعد على الإقلاع عن التدخين

المصدر: وكالات

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أظهرت دراسة حديثة أن استخدام حبوب تقلل الرغبة الشديدة في النيكوتين، يمكن أن يكون له دور رئيسي في الإقلاع عن التدخين. وبينما يتجه العديد من المدخنين الآن إلى المنتجات التي تدعي توفير النيكوتين بشكل أكثر أمانا من التبغ، مثل السجائر الإلكترونية واللصقات والعلكة، فقد بحث الأطباء في الأدلة الخاصة بدواء يسمى سايتيسين، وهو مكون طبيعي من بذور شجر اللابورنوم، يساعد المدخنين على التخلص من هذه العادة، وفقا لقناة الحرة.

وقال أطباء إن المدخنين الذين يرغبون في الإقلاع عن التدخين أكثر عرضة للنجاح إذا تناولوا حبوبا تقلل الرغبة الشديدة في النيكوتين، وقالوا إن الدواء يمكن أن يلعب دورا رئيسيا في مساعدة الناس على التخلص من هذه العادة.

يظل التوقف عن التدخين أحد أكثر القرارات شيوعًا في العام الجديد، لكنه يُصنف دائمًا كواحد من أصعب القرارات التي يصعب الالتزام بها، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى طبيعة النيكوتين التي تسبب الإدمان.

وتقول صحيفة "الغارديان" إن هذا الدواء، يستخدم في دول شرق ووسط أوروبا منذ عقود، لكنه غير متوفر في معظم البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وحصل الدواء مؤخرا على موافقة الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة، ومن المقرر أن يكون متوفرا للبيع للجمهور في وقت لاحق من هذا الشهر.

وحلل باحثون في الأرجنتين 12 تجربة قارنت معدلات نجاح المدخنين الذين حاولوا الإقلاع عن التدخين أثناء تناول السايتيسين، أو بالسيبو، أو دواء آخر للإقلاع عن التدخين يسمى الفارينكلين، أو علاجات بديلة للنيكوتين مثل اللاصقات والعلكة.

ووجد الباحثون، في الدراسة التي نشرت في مجلة "الإدمان"، أن أقراص سايتيسين كانت أكثر فعالية بمرتين من العلاجات الأخرى في مساعدة الأشخاص على الإقلاع عن التدخين، في حين أشارت بعض التجارب إلى أن الدواء كان مشابها للفارينيكلين وربما أكثر فعالية من العلاج ببدائل النيكوتين.

وتأتي نتائج هذه الدراسة، في أعقاب دراسة كبيرة أجرتها جامعة أكسفورد في سبتمبر، خلصت إلى أن علاجات السجائر الإلكترونية والفارينيكلين والسايتيسين كانت فعالة في مساعدة حوالي 14 مدخنا من كل 100 على الإقلاع عن التدخين لمدة ستة أشهر على الأقل.

ووجدت هذه الدراسة أن حوالي ستة مدخنين فقط من كل 100 تخلصوا من هذه العادة لفترة طويلة دون استخدام أي من وسائل الإقلاع عن التدخين.

يعد وباء التبغ أحد أكبر التهديدات الصحية العامة التي واجهها العالم على الإطلاق، إذ يقتل أكثر من 8 ملايين شخص سنويًا حول العالم. بينما تقع نحو 1.3 مليون وفاة نتيجة تعرض غير المدخنين للتدخين غير المباشر، بحسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية نشر في نهاية يوليو الماضي.

ويعيش نحو 80 في المئة من متعاطي التبغ البالغ عددهم 1.3 مليار شخص على مستوى العالم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

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