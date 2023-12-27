عوامل رئيسية تزيد من فرص الإصابة بالخرف قبل سن 65 عاماً

المصدر: إعداد - وائل زكير

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كشفت دراسة جديدة عن المشكلات الصحية التي تزيد من خطر الإصابة بالخرف في سن مبكرة.

أمراض القلب والعزلة الاجتماعية وانخفاض الوضع الاجتماعي والاقتصادي

وحددت الدراسة بعض العوامل الرئيسية التي تزيد من فرص الإصابة التي تشبه تلك الخاصة بالخرف المتأخر، بما في ذلك ضعف السمع وأمراض القلب والعزلة الاجتماعية وانخفاض الوضع الاجتماعي والاقتصادي.

العوامل الصحية ونمط الحياة

وتشير النتائج إلى أن العوامل الصحية ونمط الحياة يمكن أن يقللا من خطر الإصابة بهذه الحالة.

وحدد الباحثون مجموعة واسعة من عوامل الخطر لهذه الحالة، التي تتميز بظهور أعراض الخرف قبل سن 65 عاما.

ويقولون إن النتائج تتحدى فكرة أن الجينات هي السبب الوحيد لهذه الحالة، مما يضع الأساس لاستراتيجيات الوقاية الجديدة.

وشدد البروفيسور ديفيد لويلين، من جامعة إكستر، على أهمية النتائج بقوله : "توضح هذه الدراسة المتقدمة الدور الحاسم للتعاون والبيانات الضخمة في تعزيز فهمنا للخرف . لا يزال هناك الكثير لنتعلمه في مهمتنا المستمرة للوقاية من الخرف وتحديده وعلاجه بجميع أشكاله بطريقة أكثر استهدافًا.

وقال "هذه هي الدراسة الأكبر والأقوى من نوعها التي تم إجراؤها على الإطلاق".

وأضاف "من المثير أنه يكشف لأول مرة أننا قد نكون قادرين على اتخاذ إجراءات للحد من مخاطر هذه الحالة المنهكة، من خلال استهداف مجموعة من العوامل المختلفة."

وقال الدكتور ستيفي هندريكس، الباحث في جامعة ماستريخت بهولندا: "إن الخرف لدى الشباب له تأثير خطير للغاية، لأن الأشخاص المصابين عادة ما يكون لديهم عمل وأطفال وحياة مزدحمة".

الوراثة

"غالبًا ما يفترض أن يكون السبب وراثيًا، ولكن بالنسبة للعديد من الأشخاص لا نعرف بالضبط ما هو السبب. ولهذا السبب أردنا أيضًا التحقيق في عوامل الخطر الأخرى في هذه الدراسة.

نُشر البحث الجديد في مجلة Jama Neurology، وقد تابع أكثر من 350 ألف شخص تقل أعمارهم عن 65 عامًا في جميع أنحاء المملكة المتحدة من دراسة البنك الحيوي في المملكة المتحدة.

وقام الفريق بتحليل مجموعة واسعة من عوامل الخطر من الاستعداد الوراثي إلى نمط الحياة والتأثيرات البيئية، وفقا لصحيفة الإندبدنت.

انخفاض مستوى التعليم والجينات ونمط الحياة والعزلة الاجتماعية

ووفقا للنتائج، فإن انخفاض مستوى التعليم الرسمي والجينات والعوامل الصحية مثل نقص فيتامين د، وضعف السمع والاكتئاب، وعوامل نمط الحياة مثل إدمان الكحول والعزلة الاجتماعية، يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالخرف في سن مبكرة

وقالت الدكتورة جانيس رانسون، زميلة أبحاث أولى في جامعة إكستر: "إن بحثنا يفتح آفاقا جديدة في تحديد إمكانية تقليل خطر الإصابة بالخرف في مرحلة الشباب.نعتقد أن هذا يمكن أن يبشر بعهد جديد في التدخلات للحد من الحالات الجديدة لهذه الحالة."

وقالت الدكتورة ليا مورسلين، رئيسة الأبحاث السريرية في مركز أبحاث الزهايمر في المملكة المتحدة، والتي شاركت في تمويل الدراسة: "إننا نشهد تحولاً في فهم مخاطر الخرف ، وربما كيفية الحد منه على المستوى الفردي والمجتمعي".

التوتر المزمن والشعور بالوحدة والاكتئاب

وقال سيباستيان كولر، أستاذ علم الأوبئة العصبية في جامعة ماستريخت وأحد المؤلفين الرئيسيين للبحث: "لقد عرفنا بالفعل من الأبحاث التي أجريت على الأشخاص الذين يصابون بالخرف في سن أكبر أن هناك سلسلة من عوامل الخطر القابلة للتعديل. بالإضافة إلى العوامل الجسدية، تلعب الصحة العقلية أيضًا دورًا مهمًا، بما في ذلك تجنب التوتر المزمن والشعور بالوحدة والاكتئاب. حقيقة أن هذا واضح أيضًا في الخرف المبكر كانت مفاجأة بالنسبة لي، وقد يوفر فرصًا لتقليل المخاطر في هذه المجموعة أيضًا".

التدخين وضغط الدم وفقدان السمع.

وأضافت "في السنوات الأخيرة، كان هناك إجماع متزايد على أن الخرف يرتبط بـ 12 عامل خطر محدد قابل للتعديل مثل التدخين وضغط الدم وفقدان السمع. من المقبول الآن أن ما يصل إلى أربع من كل 10 حالات من الخرف في جميع أنحاء العالم مرتبطة بهذه العوامل. تسلط هذه الدراسة الرائدة الضوء المهم والمطلوب بشدة على العوامل التي يمكن أن تؤثر على خطر الإصابة بالخرف عند الشباب. يبدأ هذا في سد فجوة مهمة في معرفتنا. وسيكون من المهم البناء على هذه النتائج في دراسات أوسع نطاقا".

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