في متناول الجميع .. دراسة تكشف أفضل غذاء لصحة القلب والأوعية الدموية

المصدر: إعداد ــ رضا أبو العينين

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تعد أمراض القلب والأوعية الدموية من أكثر الأمراض فتكًا في العالم وتحصد أكبر عدد من الأرواح على مستوى العالم سنويا، وإحدى أفضل الطرق لتحسين صحة القلب والحفاظ عليه هي اتباع نظام غذائي متوازن يشمل جميع المجموعات الغذائية المهمة من البروتينات إلى الدهون الصحية إلى الكربوهيدرات.

ووفقا لدراسة حديثة فإن الطماطم تعتبر أفضل غذاء في العالم لصحة القلب والأوعية الدموية.

وتلعب مضادات الأكسدة دوراً رئيسياً في مكافحة الالتهابات والتي تعتبر الطماطم من أفضل مصادرها لاحتوائها على الليكوبين وهو مركب نباتي طبيعي من عائلة الكاروتينات، ويتواجد عادة في الفواكه والخضراوات حمراء اللون فيمنحها لونها الأحمر المميز ويساعد على محاربة بعض الأمراض المزمنة، مثل: أمراض السرطان والقلب، وفقا لموقع news9live.

وبصرف النظر عن الليكوبين، فإن الطماطم غنية بالألياف وفيتامين C والبوتاسيوم والمواد المغذية الأخرى التي تعمل العجائب لتحسين صحة القلب والمناعة والهضم.

كيف تعمل الطماطم على تحسين صحة القلب؟

تحتوي الطماطم على الليكوبين وهو أحد مضادات الأكسدة السائدة المرتبطة بتأثيراتها المضادة للسرطان، حيث يرتبط الصباغ الأحمر أيضًا بصحة القلب.

يقول الأطباء إن المكون يساعد على منع تصلب الشرايين – عندما تزيد اللويحات الدهنية من جدران الشرايين.

يعد تصلب الشرايين أحد العوامل الرئيسية المسؤولة عن أمراض القلب، ويعمل الليكوبين عن طريق منع أكسدة البروتينات الدهنية في البلازما في القلب، وفي تحليل عام 2022، لوحظ أن تناول كميات كبيرة من مضادات الأكسدة يمكن أن يخفف من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 14 في المائة، وتظهر الأبحاث أيضًا أنه يمكن الحصول على الفوائد من خلال تناول الفاكهة بأي شكل من الأشكال – سواء كان عصيرًا أو معجونًا.

طلبت دراسة أجريت عام 2015 على 25 امرأة تتراوح أعمارهن بين 20 و30 عامًا من المشاركات استهلاك 280 ملغم من عصير الطماطم يوميًا لمدة شهرين، ولاحظ الأطباء انخفاضًا كبيرًا في مستويات الكوليسترول، كما ساهم في انخفاض مستويات الأديبونيكتين، وهو هرمون يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات تسهل إنتاج أكسيد النيتريك الذي يدعم وظيفة أفضل لجدران الأوعية الدموية.

وبصرف النظر عن الليكوبين، فإن الطماطم غنية بالألياف وفيتامين C والبوتاسيوم والمواد المغذية الأخرى التي تعمل العجائب لتحسين صحة القلب والمناعة والهضم.

أعراض أمراض القلب:

أرق

الخفقان

توقف التنفس أثناء النوم

تورم الكاحل

دوخة

خفة الرأس

تورم الكاحل

ضيق في التنفس

معدل ضربات القلب السريع أو المنخفض

الشعور بالتعب الدائم

الأطراف الباردة

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