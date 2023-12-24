دراسة: آثار بعيدة المدى على الصحة العقلية للإسرائيليين بعد أحداث 7 أكتوبر

المصدر: د ب ا

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أظهرت دراسة إسرائيلية شاملة، أن الأحداث التي شهدتها البلاد في السابع من أكتوبر الماضي، كانت لها آثار بعيدة المدى، ولا سيما على الصحة العقلية للمواطنين، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية، اليوم الاحد.

وأجرت الدراسة بشكل مشترك، البروفيسورة دانا تسور بيتان من جامعة حيفا، ومركز شلفاتا للصحة العقلية، والبروفيسور يوفال نيريا من جامعة كولومبيا، بشأن التداعيات النفسية لأحداث السابع من أكتوبر، والتي أثرت على 420 إسرائيليا من سن 18 عاما فأكثر.

كما تناولت الدراسة الاستراتيجيات التي اعتمدها الإسرائيليون المذكورون للتعامل مع مثل هذه التأثيرات، وكشفت عن وجود ارتفاع ملحوظ في استهلاك المواد المؤدية للإدمان بين المواطنين، بعد اندلاع الحرب.

وذكرت الدراسة أن 16% ممن شاركوا فيها، أشاروا إلى وجود زيادة طفيفة في نسبة استخدامهم للنيكوتين، بينما أشار 10% إلى زيادة استهلاكهم للكحول، فيما أبلغ 5ر5% عن زيادة تعاطيهم للحشيش (القنب).

كما شهد استخدام الأدوية الموصوفة التي قد تؤدي إلى الإدمان، ارتفاعا كبيرا، حيث زاد استخدام المهدئات بين 11% ممن شملتهم الدراسة، واستخدام الحبوب المنومة بين 10%، واستخدام المسكنات بين 8%.

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