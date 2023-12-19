كيف يمكن أن ينقذ الضغط على زر" الغفوة" حياتك؟

المصدر: إعداد- وائل زكير

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الجميع يحب الضغط على زر الغفوة ليحصل على تلك الدقائق الخمس الإضافية المبهجة المغلفة تحت اللحاف في صباح بارد من شهر ديسمبر.

لكن العلماء اكتشفوا أن هذه الدقائق الحيوية يمكن أن تساعد أيضًا في إنقاذ حياتك.

ووجد العلماء في جامعة نانجينغ الطبية الصينية أن الأشخاص الذين حرموا من النوم خلال أسبوع عمل شاق نموذجي ولكنهم تمكنوا من الحصول على ساعتين إضافيتين من النوم في عطلة نهاية الأسبوع كانوا أقل عرضة بنسبة 63 في المائة للإصابة بنوبة قلبية أو السكتة الدماغية.

وفي المقابل، وجدت دراسة دورة النوم التي تتبعت 3400 شخص، أن العمال الذين حصلوا على أقل من ست ساعات في الليلة خلال أسبوع العمل ولم يغفوا في عطلات نهاية الأسبوع كانوا أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقا لصحيفة "إندبندنت"

وقال الباحثون: "يرتبط النوم في عطلة نهاية الأسبوع أيضًا بانخفاض خطر الإصابة بالذبحة الصدرية والسكتة الدماغية وأمراض القلب - خاصة لدى أولئك الذين لديهم فترات نوم قصيرة خلال الأسبوع".

وأضافوا "لقد أظهرت الأبحاث أن النوم ليس فقط من أجل الراحة الفسيولوجية ولكن له أيضًا آثار عميقة على صحة القلب والأوعية الدموية."

وكشفت بعض الأبحاث السابقة أن الضغط على الغفوة يمكن أن يكون له آثار سلبية، على النوم وقدرة الدماغ على الاستيقاظ، ويوصي الأطباء بالنوم العميق. نومًا متواصلًا بدلاً من ذلك.

ولكن دراسة جديدة، نُشرت في Journal of Sleep Research، قامت بتقييم مدى شيوع الغفوة وما هي تأثيرات هذا السلوك على النوم والنعاس والمزاج والقدرات المعرفية للدماغ.

وجد الباحثون أن أولئك الذين يغفون في المتوسط ​​ينامون لفترة أقصر قليلاً ويشعرون بالنعاس أكثر في الصباح مقارنة بأولئك الذين لا يغفون أبدًا.

لكنهم رأوا أيضًا أنه لا توجد آثار سلبية للغفوة على إطلاق هرمون التوتر الكورتيزول أو الحالة المزاجية أو جودة النوم طوال الليل.

وقد وجدت دراسات أخرى أن الغفوة لمدة ساعة أو ساعتين إضافية يمكن أن تمنع السمنة والاكتئاب.

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