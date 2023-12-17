أمريكا.. سحب منتجات من الأسواق بسبب عدوى السالمونيلا

المصدر: أ ب

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سحبت شركة "كويكر" الأمريكية، يوم الجمعة، العديد من منتجات الشوفان، بما فيها ألواح الغرانولا، من الأسواق قائلة إن الأطعمة قد تكون ملوثة ببكتريا السالمونيلا.

يمكن أن تسبب عدوى السالمونيلا الحمى والإسهال والغثيان والقيء وآلام في المعدة، وفقا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وفي حالات نادرة، يمكن أن يكون المرض البكتيري قاتلا.

وقالت شركة "كويكر"، المملوكة لمجموعة "بيبسيكو"، في بيان صحفي إنها لم تتلق أي تقارير عن إصابات بالسالمونيلا المرتبطة بمنتجات الغرانولا التي تم سحبها.

تشمل القائمة الكاملة للأطعمة التي تم سحبها، حبوب الشوفان والغرانولا وألواح سكاكر كويكر، والتي تباع أيضا في خلطات الوجبات الخفيفة من مجموعة "بيبسيكو".

وقالت "كويكر" إن المنتجات المتضررة تم بيعها في جميع الولايات الأمريكية الخمسين، بالإضافة إلى الأراضي الأمريكية بالخارج.

تطلب الشركة من العملاء الذين لديهم منتجات تم سحبها التخلص منها والاتصال بخط دعم العملاء أو زيارة موقع الاستدعاء للحصول على مزيد من المعلومات واستعادة التكاليف.

وفقا لتقديرات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، تحدث ما يقرب من 1.35 مليون حالة من عدوى السالمونيلا في الولايات المتحدة كل عام، ما يتسبب في إيداع ما يقرب من 26500 شخص المستشفيات، و420 حالة وفاة.

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