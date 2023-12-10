الصين تعلن تراجع عدد إصابات أمراض الجهاز التنفسي بين الأطفال

المصدر: د ب ا

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أكدت السلطات الصحية في الصين أنها تشهد حاليا "اتجاها هبوطيا متقلبا" فيما يخص أمراض الجهاز التنفسي بين الأطفال.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن مي فنج، المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية، قوله في مؤتمر صحفي عقد ببكين، اليوم الأحد، إن عدد الحالات المرضية في المرافق الطبية الكبرى بأنحاء البلاد، انخفض مؤخرا.

وكانت الصين أبلغت منظمة الصحة العالمية في الشهر الماضي، بأن مصدر تفشي أمراض الجهاز التنفسي بين الأطفال هو مسببات الأمراض المعروفة. وأثارت تقارير بشأن وجود زيادة في معدلات الاصابة بالأمراض، مخاوف من احتمال أن يكون السبب هو ظهور فيروس جديد.

وأبلغ المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ومستشفى أطفال بكين، منظمة الصحة العالمية بوجود زيادات في زيارات المرضى للعيادات الخارجية وفي حالات الايداع داخل المستشفيات، وذلك بسبب انتشار الميكوبلازما الرئوية، والفيروس المخلوي التنفسي، والفيروس الغدي، والأنفلونزا.

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