الكربوهيدرات المعقدة تنقص الوزن

المصدر: برلين ـــ د ب أ

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أفاد خبراء مجلة «هيلبراكسيسنت» الألمانية، بأن اتباع نظام غذائي غني بالكربوهيدرات يمكن أن يساعد في إنقاص وزن الجسم، لكن ذلك يعتمد على نوع الكربوهيدرات.

وأوضحت المجلة الألمانية أن الكربوهيدرات هي المسؤولة عن إمداد الجسم بالطاقة، مع الحماية من الكثير من الأمراض، وهناك نوعان من الكربوهيدرات، وهما البسيطة والمعقدة.

ويقوم الجسم بهضم الكربوهيدرات البسيطة بسهولة، وهو ما يتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم، وتشمل الكربوهيدرات البسيطة المنتجات المصنوعة من السكر الأبيض والمخبوزات والحبوب والحلوى.

أما الكربوهيدرات المعقدة فإنه يتم هضمها بشكل أبطأ، وبذلك يتوفر للجسم الإمداد المستمر من السكر والشعور بالشبع والنشاط لفترة أطول، ولذلك أوصى الخبراء الألمان بتناول الحبوب الكاملة والفاصوليا والفواكه والخضروات متنوعة الألوان؛ نظراً لأن هذه الأطعمة غنية بالألياف وتطول معها فترة الشعور بالشبع.

وبهذه الطريقة يتم إنقاص الوزن، بالإضافة إلى تحقيق الفوائد المعروفة للكربوهيدرات مثل تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وتقليل خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، وتحسين حساسية الأنسولين، والحد من الإصابة بالالتهابات.

وحذر خبراء المجلة الألمانية من الاختيار السيئ لنوعية الكربوهيدرات، والتي قد تأتي بنتائج عكسية وتفسد النظام الغذائي بالكامل.

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