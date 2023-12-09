حالة حيرت الأطباء .. شابة تعاني من حساسية غامضة تجاه الضحك والبكاء والروائح

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

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كشفت شابة بريطانية أنها تعاني من حساسية من نوع غامض يجعل الضحك أو الخروج الهواء أو البكاء يجعلها تبدو وكأنها تعرضت لهجوم حمضي.

تقول بيث تسانغاريدس، 20 عامًا، إن بشرتها وجسمها يتفاعلان مع "كل شيء" تفعله، حيث تشعر وكأن بشرتها تشتعل عندما تضحك أو تبكي "كثيرًا" وتتعرض للحساسية المفرطة من العديد من الأطعمة والأعشاب والتوابل، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

وتؤكد بيث، التي عانت من هذا المرض الغامض منذ أن كانت في الخامسة عشرة من عمرها، أنها لم تكن قادرة على وضع المكياج بسبب حالتها وتعرضت لمواقف قاسية في المدرسة عندما أطلق عليها زملاؤها لقب "وجه البيتزا".

وأضافت "لقد كنت أضع المكياج كثيرًا عندما كنت في فترة المراهقة. نتيجة معاناتي من مشكلة حب الشباب وكنت أحب وضع المكياج للسيطرة على تلك المشكلة".

وأشارت الشابة أنه مع ظهور مشكلة الحساسية في بشرتها لأول مرة، "علمت أنني لن أتمكن من وضع المكياج عليها مرة أخرى. أخبرني أطبائي أن أتجنب ذلك تمامًا لأن هناك خطر الإصابة بالعدوى".

وذكرت بيث أنها أجريت الكثير من الفحوصات وكم كان الأمر رائعاً عندما شعرت بالتحسن في بشرتها 'لقد كان جنونيا. لقد كان غريبًا جدًا رؤية بشرتي ناعمة جدًا وبدون أي عيوب أو ندبات، ودمعت عيناي لأنني لم أكن أرغب في تغطية بشرتي، بل كان مجرد الشعور بالمكياج على بشرتي منعشًا للغاية وكأنني كنت شخصًا جديدًا."

تم تشخيص إصابة بيث بمتلازمة عدم انتظام دقات القلب الوضعي (PoTS) بعد ثلاث سنوات من إصابتها بالمرض، وهي الآن تخضع للاختبار للحصول على تشخيص رسمي لسبب مشاكلها الجلدية.

تعاني بيث أيضًا من مشاكل في الحركة والإغماء والنوبات المرضية التي تجعلها غير قادرة على العمل.

قالت بيث: "في الخامسة عشرة من عمري، استيقظت ذات صباح مع طفح جلدي على وجهي، ومن هناك، بدأت الأمور تتدهور. أمعائي، كليتي، كل ما أفعله يؤثر على بشرتي أو جسدي بطريقة ما. سواء كنت أضحك كثيرًا أو أبكي أو انفعل، يمكن أن تبدأ بشرتي في الاشتعال.

تضيف بيث أنها اعتادت تجنب مغادرة المنزل بعد أن أضعف الطفح الجلدي ثقتها بنفسها، لكنها تقول إن النشر على TikTok ساعدها على الشعور بالثقة أكثر في نفسها.

وتصف الشابة حالتها قائلة "أشعر وكأنني أحترق حية، إنه أمر مؤلم. الطريقة التي أصف بها الأمر هي مثل شخص يحترق أو هجوم بمادة حمضية، ويقول المختصون في المجال الطبي إنني لغز طبي وإن هذا شيء لم يروه من قبل، شممت روائح بعض التوابل والأعشاب أو رائحة قوية، فقد يتسبب ذلك في توقف التنفس ويكون لدي رد فعل شديد على وجهي".

وتؤكد أنها مقيدة للغاية عند تناول الطعام لأنه يؤثر على بشرتها، وأن المعكرونة هي أفضل صديق لها، لأنها الشيء الوحيد الذي لم يكن لديها أي رد فعل تجاهه.

ما هي متلازمة عدم انتظام دقات القلب الوضعي الانتصابي؟

متلازمة عدم انتظام دقات القلب الانتصابي الوضعي، والمعروفة أيضًا باسم POTS، هي حالة يعود فيها القليل جدًا من الدم إلى القلب عند الوقوف.

يتم تشخيص معظم الحالات لدى النساء بين 15 و50 سنة من العمر.

عادة ما تنجم النوبات عن الحمل أو الجراحة أو الصدمة.

لا يوجد علاج لهذا المرض.

أعراض المرض:

عدم وضوح الرؤية

قلق

صداع

خفقان القلب

أمراض الجهاز الهضمي

ضيق في التنفس

الدوخة أو فقدان الوعي

ضعف التركيز

ألم في الأطراف

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