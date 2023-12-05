ما هي العوامل المسببة لرعشة اليدين وهل تشير إلى مشكلات صحية خطيرة؟

المصدر: البيان

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رعشة اليدين لها أسباب عدة وهي حالة شائعة تصيب عدداً كبيراً من الناس، ولكن هل تشير إلى مشكلات صحية خطيرة أم هي رد فعل طبيعي للجسم.

وكشفت الدكتورة ناتاليا شيندريايفا أخصائية طب الأعصاب، أنه يمكن أن ترتعش اليدين بسبب التوتر العاطفي والإجهاد وكذلك في حالة وجود مشكلات في الغدة الدرقية.

وأشارت الطبيبة إلى أن رعشة اليدين يمكن أن تكون رد فعل طبيعي للجسم، تزول بعد استرخاء الشخص أو أخذ قسط من الراحة. ولكن يمكن أن تشير رعشة اليدين إلى مشكلات صحية خطيرة.

وأوضحت : "السبب الآخر لرعشة اليدين هو وجود خلل في الأجزاء الاستراتيجية من الدماغ: الجهاز الدهليزي والمخيخ. في مثل هذه الحالات، تكون الرعشة واضحة وواسعة النطاق ومميزة. ورعشة المخيخ غير قابلة للعلاج ولكن يجب معالجة المريض من قبل طبيب مختص باستخدام بالكلونازيبام أو البريميدون لتحسين حالته. كما قد تكون رعشة اليدين ناجمة عن مشكلات في الغدة الدرقية".

ونصحت الطبيبة في مثل هذه الحالة باستشارة الطبيب الذي سيحدد حالة المريض بدقة ويصف العلاج، وفقا لروسيا اليوم.

ومن جانبها تشير الدكتورة أوكسانا بانوفا أخصائية الغدد الصماء إلى أن الشعور بالجوع والإثارة المفرطة ونوبات الهلع وتسارع ضربات القلب ورعشة اليد قد تكون ناجمة عن انخفاض حاد في مستوى الغلوكوز في الجسم.

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