المصدر: دبي ــ البيان

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توصل باحثون إسبان في مركز كارلوس الثالث الوطني لأبحاث القلب والأوعية الدموية، إلى طريقة جديدة لعلاج اضطراب ضربات القلب، وتحديداً الرجفان البطيني، وهو السبب الأكثر شيوعاً للوفاة المفاجئة بالقلب.

الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة «Nature Cardiovascular Research»، تشير إلى أن الفريق استخدم نماذج الفئران، واكتشف من خلالها ارتباطاً بين الرجفان البطيني واثنين من بروتينات الإشارات الرئيسية، هما كيناز الإجهاد p38γ و p38δ.

وكشف تحليل الباحثين لمسار الإشارات الرئيسية أن تنشيط بروتينات كيناز هذه، تؤثر على الخصائص الكهربائية لخلايا عضلة القلب، مما يؤدي إلى ظهور عدم انتظام ضربات القلب، الذي يرافقه تغيرات في إنزيم p38 بقنوات أيون محددة تسهم في تقلص خلايا عضلة القلب.

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