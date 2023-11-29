ما كمية السكر في ملعقة عسل واحدة؟

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت الدكتورة ناتاليا كروغلوفا خبيرة التغذية الروسية، أن ملعقة شاي من عسل النحل الطبيعي تحتوي على حوالي 5-6 غرام من السكر.

وتشير الطبيبة إلى أنه استنادا إلى الكمية اليومية الآمنة من السكر التي تبلغ 30 غراما، يمكن تناول ما لا يزيد عن ستة ملاعق شاي من العسل يوميا، بشرط عدم تناول أي نوع آخر من الحلويات. ومع ذلك لا توجد فترة محددة من اليوم لتناول العسل.

وتقول: "هناك أسطورة مفادها أن العسل يسبب زيادة الوزن، لذلك يجب تناوله فقط في النصف الأول من النهار. هذا خطأ. لأن المحتوى الإجمالي للسعرات الحرارية في النظام الغذائي له تأثير أكبر".

وتنصح الطبيبة بإعطاء الأفضلية للعسل الذي لم يخضع للمعالجة الحرارية، لأنه يحتفظ بأكبر قدر من العناصر الغذائية المفيدة. ولكن لا ينصح بإعطائه للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة، وفقا لروسيا اليوم.

وتقول: "من جانب، يرجع ذلك إلى أن العسل يسبب الحساسية. ومن جانب آخر، قد يحتوي على مسببات التسمم السجقي، التي من غير المرجح أن تكون موجودة بأعداد كبيرة، ولكن بالنسبة للطفل هي كثيرة. ولكن في الوقت نفسه، وجودها لن يؤدي إلى أي مظاهر سريرية لدى البالغين".

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