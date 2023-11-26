علامة غريبة تكشف عن ورم نادر في مخ طفلة عمرها 4 سنوات

المصدر: البيان

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حذرت أم بريطانية لسبعة أطفال الآباء من علامة خطيرة ظهرت على طفلتها قبل تشخيص إصابتها بورم في المخ.

شعرت ليزا بروفارت، بالقلق لأول مرة بشأن ابنتها إيموجين بعد أن لاحظت سقوطها من السرير بشكل متكرر في صيف عام 2022.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، كانت الطفلة البالغة من العمر أربع سنوات تكافح أيضًا من أجل المشي بشكل متناسق، وبعد وقت قصير من ظهور هذه الأعراض، أصيبت إيموجين بنوبة شبه مميتة وتم نقلها إلى المستشفى، بمجرد وصولها إلى هناك، كشف التصوير المقطعي أنها مصابة بالورم القحفي البلعومي - وهو ورم نادر في المخ. وتحث السيدة بروفارت الآباء الآخرين على أن يكونوا على دراية بعلامات وجود ورم في المخ.

وقالت الأم ذهبنا إلى ويلز في رحلة وظلت تسقط من السرير وتعاني من حالة إرهاق وتمشي ببطء، لكننا أرجعنا ذلك إلى كسر ساقيها قبل ثلاثة أشهر.

وأضافت أنه بعد أخذ الطفلة إلى الأطباء لم يُنصحوا إلا بتغيير حذائها. ومع ذلك، بعد سقوطها من السرير في إحدى الليالي، أصيبت إيموجين بنوبة صرع.

وفي التفاصيل المؤلمة بعد اتصال والداها على الفور بسيارة إسعاف وتم نقل إيموجين إلى المستشفى، تضيف الأم "كنت أعلم أنهم سيجدون شيئًا ما. قيل لنا حينها إن هناك كتلة في دماغها".

بعد الفحص، تمت إحالة السيدة بروفارت وزوجها أندرو، على الفور إلى المستشفى، وتؤكد الأم "لقد كانت مرعوبة للغاية لدرجة أننا اعتقدنا أنها أصيبت بسكتة دماغية. لم تقترب إيموجين من أي شخص، ومع استمرار الأمور، اضطر الأطباء إلى تخديرها لعلاجها".

وبعد قضاء أسبوع كامل في المستشفى، قيل للوالدين إن الكتلة الموجودة في المخ كانت عبارة عن ورم كيسي - وهو كيس مملوء بالسوائل في الدماغ. ويمكن أن تتطور هذه الأورام في أي مكان في الجسم. في حين أن معظمها غير سرطانية، إلا أنها يمكن أن تتطور إلى سرطان، كما حدث في حالة إيموجين.

الصداع، وفقدان التوازن، وضعف التناسق، ومشاكل المشي، كلها علامات على وجود ورم في المخ.

ومع ذلك، فإن السقوط من السرير يمكن أن يكون نتيجة لأحد هذه الأعراض، حسبما قالت جمعية أورام الدماغ الخيرية لـ MailOnline.

ويرتبط فقدان التوازن والتناسق أيضًا بالإحساس الذي يتيح لنا إدراك موقع وحركة وعمل أجزاء الجسم (المعروف أيضًا باسم استقبال الحس العميق) - والذي يمكن ربطه بزيادة احتمالية السقوط من السرير.

يقع ورم إيموجين بالقرب من منطقة ما تحت المهاد — وهو جزء من الدماغ يتحكم في الهرمونات.

لسوء الحظ، بسبب موضع ورم إيموجين، قالت السيدة بروفارت إنه لا يمكن إزالته بأمان، لأنه سيكون "مثل إزالة العلكة".

وخرجت من المستشفى بعد 20 يومًا من دخولها.

خضعت إيموجين منذ ذلك الحين لـ 15 عملية جراحية، بما في ذلك تجفيف الكيس الذي يجب إجراؤه بانتظام، بالإضافة إلى استبدال التحويلات الموضوعة في دماغها.

وهي الآن فقدت البصر في إحدى عينيها لأن الورم يضغط على عصبها البصري. تجري فحصًا لكامل الجسم كل ثلاثة أشهر لمراقبة الورم، وتخضع للعلاج بحزمة البروتون – وهو نوع من الإشعاع.

قالت السيدة بروفارت "لقد أجرت حوالي 80 أو 90 فحصًا بالرنين المغناطيسي الآن، أشعر بالقلق بشأن مستقبلها، فهي ستحتاج دائمًا إلى الدعم والرعاية الكاملة".

وذكرت الأم أن بعض الأعراض في بعض الأحيان يمكن أن تكون على هيئة صداع أو ضعف قليل في النظر، أو السقوط من السرير، كما حدث مع إيموجين.

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