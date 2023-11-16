إجراء أول عملية جراحية لعلاج هشاشة العظام

المصدر: دبي – البيان

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أعلن قسم الطب الحيوي في جامعة بازل ومستشفى بازل الجامعي عن عملية جراحية لعلاج هشاشة العظام لدى البشر، إذ يوفر الإجراء الذي أُطلق عليه N-TEC، بديلاً مبتكراً لعلاج آفات غضروف الركبة بالإضافة إلى معالجة حالات الزراعة العضوية التنكسية التي تتطلب حتى الآن استبدال مفصل الركبة - الأطراف الصناعية التي تحتاج إلى الاستبدال بشكل روتيني بعد 15 إلى 20 عاماً.

والـ«إن- تي إي سي N-TEC» هو إجراء ذاتي يعتمد على الخلايا الغضروفية من جسم كل مريض، لتنشئة طعوم غضروفية جديدة يتم زرعها جراحياً لإصلاح الغضروف التالف في مفاصل المريض، والذي يمكن زرعها بديلاً للمرضى المحتاجين لأكثر من مجرد إدارة بسيطة للألم، ولكنهم لا يريدون طرفاً صناعياً.

ونجح الفريق في علاج أكثر من 100 مريض من آفات بؤرية في الركبة منذ عام 2012، والآفة البؤرية هي ورم أو إصابة أو التهاب يحدث في أنسجة محددة أو محصورة، وقد عاد المرضى الذين أُجريت لهم عمليات جراحية لمعالجة هذه الآفات البؤرية إلى النشاط الرياضي، بما في ذلك التزلج والجري نصف الماراثون.

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