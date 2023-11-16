تقليل الملح يحاكي تأثير دواء شائع لضغط الدم

المصدر: دبي - البيان

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توصلت دراسة جديدة، إلى أن تقليل تناول الملح يومياً بمقدار ملعقة صغيرة فقط، يمكن أن يكون فعالاً، مثل علاج شائع لضغط الدم، وفق «ديلي ميل».

وقام باحثون من المركز الطبي بجامعة «فاندربلت» في ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية، باختبار الأنظمة الغذائية العالية والمنخفضة الملح على مئات المرضى، بعضهم يعاني من ارتفاع ضغط الدم، ووجدوا أن الاستغناء عن كمية صغيرة من الملح يومياً، يخفض ضغط الدم بنسبة ستة في المئة خلال أسبوع واحد فقط.

وكان هذا الانخفاض مشابهاً لتأثير دواء شائع لضغط الدم.

ويؤدي الملح إلى احتفاظ الجسم بالماء، ما يعني أن تقليل تناول الملح يقلل من محتوى الماء في الدم، ويؤدي إلى ضغط أقل على جدران الأوعية الدموية، ما يقلل من ضغط الدم.

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