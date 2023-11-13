دواء لإنقاص الوزن يقلل أمراض القلب

المصدر: دبي- البيان

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وجدت تجربة سريرية دولية، قدّم نتائجها طبيب متخصص في كليفلاند كلينك في الجلسات العلمية لجمعية القلب الأمريكية، أن دواء «سيماجلوتيد»، الذي يسُتخدم لإنقاص الوزن، يقلل من أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 20 ٪ لدى البالغين، وكذا لدى الذين لا يعانون من مرض السكري.

ويُستخدم سيماجلوتيد في المقام الأول للبالغين المصابين بداء السكري من النوع 2، ولكن تمت الموافقة عليه أيضاً للسيطرة على الوزن الزائد المزمن لدى البالغين الذين يعانون من السمنة.

ولديهم مشكلة صحية أخرى على الأقل. ووفقاً للتجربة، التي نُشرت نتائجها في مجلة نيو إنجلاند الطبية الأمريكية، فقد المرضى الذين عولجوا باستخدام «سيماجلوتيد» ما متوسطه 9.4 % من وزن الجسم، وشهدوا تحسناً في علاج وردع عوامل الخطر الأخرى لأمراض القلب والأوعية الدموية.

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