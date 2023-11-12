فاكهة تحسن الذاكرة وتبطئ الشيخوخة وتساعد على التخلص من الوزن الزائد

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يتميز البرقوق بفوائده الصحية العديدة، ويعد البرقوق من الفواكه المنخفض السعرات الحرارية نسبيا ، ولكنه يحتوي على كمية من الفيتامينات والمعادن المهمة. ويحتوي البرقوق على نسبة جيدة من الألياف الغذائية، والتي تساعد في دعم صحة الجهاز الهضمي وتقليل مخاطر الإصابة بالإمساك.

وكشفت الدكتورة زهرة بافلوفا أخصائية الغدد الصماء، أن تناول البرقوق الطازج أو المجفف يساعد بانتظام على تحسين الذاكرة وإبطاء شيخوخة الجسم.

وتقول: "تحتوي هذه الفاكهة على فيتامينات A وC وعناصر الكالسيوم والفوسفور والحديد والبورون ومادة البكتين ومضادات الأكسدة التي تساعد على تقوية العضلات والعظام، وقد ثبت أنها تحسن الذاكرة وتبطئ عملية الشيخوخة".

وتشير الطبيبة، إلى أن البرقوق فاكهة غنية بالألياف الغذائية، ما يساعد على التخلص من الوزن الزائد.

ويشعر الشخص من تناول البرقوق الطازج بالشبع ويحافظ على مستوى ثابت للسكر في الدم. بالإضافة إلى ذلك يمنع البرقوق بنوعيه الطازج والمجفف الإمساك، واحتوائها على عنصر الحديد يمنع الإصابة بفقر الدم، وفقا لروسيا اليوم.

وتحذر الطبيبة في نفس الوقت من الإفراط في تناول البرقوق، لأنه يؤدي إلى انتفاخ البطن والإسهال والحساسية. وتنصح بتناول ما لا يزيد عن 6 حبات متوسطة الحجم خلال اليوم، 1-2 حبة كل مرة.

ووفقا لها، لا ينصح الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في المعدة والكلى بتناول أكثر من 1-2 حبة برقوق في اليوم. لأن البرقوق يحتوي على الأوكسالات التي تزيد من خطر تكون حصى الكلى.

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