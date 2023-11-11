أول عملية زراعة عين كاملة في العالم

المصدر: (دبي - وكالات)

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أعلن جراحون في نيويورك، أول من أمس، أنهم أجروا أول عملية في العالم لزراعة عين كاملة لشخص، استغرقت 21 ساعة، وهو إنجاز كبير، على الرغم أن المريض لم يستعد بصره في العين المزروعة.

وذكر الفريق الجراحي بمركز لانغون هيلث الطبي، أنه خلال الأشهر الستة، منذ إجراء العملية الجراحية، التي كانت جزءاً من زراعة للوجه، أظهرت العين علامات على سلامتها، بما فيها أوعية دموية تعمل بشكل جيد، وشبكية تبدو في حالة جيدة.

وقال الدكتور إدواردو رودريغيز، الذي قاد الفريق الجراحي «حقيقة أننا زرعنا عيناً، هي خطوة هائلة للأمام، شيء نطمح إليه منذ قرون»، حسبما نقلت «رويترز».

وحتى الآن، لم يستطع الأطباء من زراعة سوى القرنية، وهي الطبقة الشفافة الأمامية للعين.

وآرون جيمس، الذي أجريت له العملية، هو جندي سابق، يبلغ 46 عاماً، من أركنسو، نجا من حادث في عمله، بسبب التعرض لتيار كهربائي عالٍ، أتلف الجانب الأيسر من وجهه وأنفه وفمه وعينه اليسرى.

ووفق رودريغيز، فإن الأطباء كانوا يعتزمون في البداية زراعة مقلة العين، كجزء من زراعة الوجه لأغراض تجميلية، وذكر أنهم سيتابعون ما قد يحدث في المستقبل.

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