أمراض القلب.. «الحساسية الغذائية» في قفص الاتهام

المصدر: (دبي - البيان)

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تشير دراسة جديدة، نُشرت في مجلة الحساسية والمناعة السريرية، إلى أن الحساسية تجاه مسببات الحساسية الغذائية الشائعة، مثل حليب البقر والفول السوداني، يمكن أن تكون سبباً مهماً وغير معروف سابقاً، لأمراض القلب. وأوضحت الدراسة أنَّ الخطر المتزايد للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، يشمل الأشخاص الذين لا يعانون من حساسية غذائية واضحة.

وأظهرت الدراسة أنَّ الأشخاص الذين يمتلكون جسماً مُضاداً يُسمى الغلوبين المناعي IgE، للأطعمة التي يتناولونها بانتظام، معرضون لخطر متزايد للوفاة بسبب أمراض القلب.

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